Πανελλήνιες 2022 - ΓΕΛ: Πρεμιέρα με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Δεύτερη ημέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων σήμερα, με τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) να «παίρνουν τη σκυτάλη» από τους συμμαθητές στους στα ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ διαγωνίζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 π.μ., αλλά οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εξεταζόμενοι και εξεταστές πρέπει να φορούν την προστατευτική μάσκα.

Το Σάββατο, 4 Ιουνίου, εξεταζόμενο μάθημα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ είναι τα Μαθηματικά ('Αλγεβρα), ενώ επόμενη εξέταση για τους υποψηφίους των ΓΕΛ είναι τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου, με Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.

Οι Πανελλαδικές ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου για τους μαθητές των ΓΕΛ και στις 17 Ιουνίου για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Τα Ειδικά Μαθήματα θα εξεταστούν 18-30 Ιουνίου.

