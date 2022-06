Κοινωνία

Αυτοκτονία γυμναστή - Σεραΐδου: Έκκληση της οικογένειας να προστατευθούν τα παιδιά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δικηγόρος της οικογένειας του γυμναστή που έβαλε τέλος στην ζωή του μίλησε στον ΑΝΤ1. Τι λέει η σύζυγός του.



Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον γυμναστή στη Θεσσαλονίκη που έβαλε τέλος στη ζωή του. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το email που έστειλε ο άτυχος γυμναστής που είχε σταλεί σε 24 παραλήπτες και περιέγραφε τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η δικηγόρος της οικογένειάς του Βούλα Σεραΐδου, η οποία χαρακτήρισε πρωτόγνωρα και σοβαρά αυτά που καταγγέλλει ο γυμναστής.

Ωστόσο, τόνισε ότι η οικογένεια δεν επιθυμεί την δημοσιότητα, σημειώνοντας ότι αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες όπως και η δημοσιοποίηση οικογενειακών καταστάσεων

Σύμφωνα με την κ. Σεραΐδου η σύζυγος του γυμναστή δεν ξέρει τι γινόταν έξω από το σπίτι της, ενώ υπογράμμισε πως υπάρχουν και τρία ανήλικα παιδιά.

Όπως είπε το περιεχόμενο των mail δεν το γνωρίζει, το μόνο που γνωρίζει είναι αυτά που είχε γράψει στην ανάρτησή του.

Η κ. Σεραΐδου αποκάλυψε πως πριν προχωρήσει στην αυτοκτονία ο γυμναστής είχε επικοινωνία μαζί του, καθώς γνωρίζονταν, ωστόσο όπως είπε είναι απορία όλων πώς έφτασε στην αυτοκτονία. «Αγαπούσε την ζωή και τον κόσμο. Προσέφερε πάρα πολλά», είπε η κ. Σεραΐδου και κάλεσε όλους να αφήσουν τις Αρχές να κάνουν την δουλειά τους.

«Να διαφυλάξουμε την οικογένεια και ιδιαίτερα τα παιδιά», είπε κλείνοντας η δικηγόρος της οικογένειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Σίτι - Μεντί: νέα καταγγελία για βιασμό κατά του ποδοσφαιριστή

Ρολόι που κλάπηκε στην Ιταλία, βρέθηκε στην Αθήνα (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Ανδρουλάκης: Δεν θα γίνω τροχονόμος μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ