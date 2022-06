Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Φωταγωγήθηκε η Λεωφόρος στην επέτειο του Γουέμπλεϊ (βίντεο)

Πριν από 51 χρόνια, ο Παναθηναϊκός έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που αγωνίστηκε σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών, χάνοντας από τον Άγιαξ με 2-0.

Ο Παναθηναϊκός γιόρτασε την Πέμπτη 2 Ιουνίου την επέτειο από τον ιστορικό τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών με τον Άγιαξ, αφού συμπληρώθηκαν 51 χρόνια από το “έπος του Γουέμπλεϊ”.

Οι “πράσινοι” είναι μέχρι και σήμερα η μοναδική ελληνική ομάδα που αγωνίστηκε σε τελικό μιας μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γεγονός που έχει μετατρέψει εκείνο το ματς στο κορυφαίο στην ιστορία του Τριφυλλιού.

Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 51 χρόνων από το σπουδαίο ματς με τον “Αίαντα”, ο Παναθηναϊκός φωταγώγησε το γήπεδο της Λεωφόρου, όπως φαίνεται και στο σχετικό video που ανέβηκε στα social media των “πρασίνων”.

