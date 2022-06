Παράξενα

Υπεραθλητής θα τρέξει απόσταση ίση με την περιφέρεια της γης!

Ο Τόμαζ Ντριμπάλα 44 ετών, σχεδιάζει να περάσει περισσότερα από τρία χρόνια ταξιδεύοντας για να ολοκληρώσει τον στόχο του.

Υπεραθλητής ετοιμάζεται να τρέξει 40.075 χιλιόμετρα σε όλο τον κόσμο - απόσταση ίση με την περιφέρεια της Γης - για να συγκεντρώσει χρήματα για Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).

Ο Πολωνός αθλητής που ζει στο Λονδίνο εδώ και 21 χρόνια, θα τρέξει από το Λονδίνο στην Αθήνα, από το Κάιρο στην πόλη του Κουβέιτ, από την Ινδονησία στο Χονγκ Κονγκ και στη συνέχεια από τη Δυτική στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, ξεκινώντας από το Λος Άντζελες και τερματτίζοντας στη Νέα Υόρκη.

«Θα έχουμε πολύ εξοπλισμό πίσω μας και ανάμεσα στα στάδια (Ευρώπη-Αραβία, Αραβία-Ασία, Ασία-ΗΠΑ) θα έχουμε έως και τέσσερις εβδομάδες διάλειμμα» είπε στη Daily Mail. «Δεν είναι ένα συνεχές τρέξιμο. Είναι αδύνατο να γίνει έτσι. Χρειαζόμαστε χρόνο για να αναδιοργανώσουμε την προσπάθειά μας και να μεταφέρουμε όλο τον εξοπλισμό σε νέα τοποθεσία» εξήγησε.

Ο Τόμας Ντριμπάλα σχεδιάζει να ταξιδεύει σε κάθε νέα γραμμή εκκίνησης αεροπορικώς και έχει προγραμματίσει ταξίδια πίσω στο Λονδίνο για να βλέπει τους δύο γιους του.

«Το σώμα μου χρειάζεται χρόνο για να συνέλθει και έχω δύο γιους στο Λονδίνο και χρειάζονται τον πατέρα τους. Έχουμε προγραμματίσει διαλείμματα για το Σαββατοκύριακο κάθε τρεις εβδομάδες και διαλείμματα κατά τη διάρκεια όλων των διακοπών για να βλέπω τα αγόρια μου» ανέφερε.

Ο αθλητής σκοπεύει να συγκεντρώσει χρήματα για την εκστρατεία «Βοήθεια στα παιδιά από την Ουκρανία» της UNICEF.

«Είμαι πατέρας δύο γιων και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν μπορώ να τους βλέπω. Θέλω οι Ουκρανοί πατέρες να ξέρουν ότι φροντίζουμε τους γιους και τις κόρες τους ενώ αυτοί παλεύουν για τη γη για τα σπίτια τους» είπε στο News & Star.

Ο Τόμας Ντριμπάλα, ο οποίος είναι προπονητής διαλογισμού θα χρηματοδοτήσει το εγχείρημά του από τις οικονομίες του και από χορηγίες, καθώς θα καταγράφει το ταξίδι του στο Instagram. Σχεδιάζει να συνεργαστεί με τοπικές οργανώσεις και επιχειρήσεις στην πορεία, ενημερώνοντάς τους για τα παιδικά τραύματα, που υπέστη.

Ο Ντριμπάλα ξεκίνησε το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων το 2018 ως έναν τρόπο για να βελτιώσει την ψυχική του υγεία, όταν χώρισε και έχασε την επιχείρησή του.

Σχεδιάζει να ξεκινήσει για τη νέα του πρόκληση τον Αύγουστο και ελπίζει να ολοκληρώσει τον μαραθώνιο σε όλο τον κόσμο μέχρι το τέλος του 2025.

«Τρέχω με ένα μήνυμα και χτίζω κοινότητες ενημερωμένες για το τραύμα κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Το ταξίδι ανταμείβει από μόνο του» είπε ο Τόμας Ντριμπάλα διευκρινίζοντας ότι δεν είναι στόχος του η κατάρριψη παγκόσμιου ρεκόρ.

