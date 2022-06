Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Διαλυνάς στον ΑΝΤ1: το κύκλωμα μαστροπείας και οι γυναίκες - "αράχνες"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα ανέφερε στον ΑΝΤ1, ο δικηγόρος, Νίκος Διαλυνάς, για τα νέα στοιχεία που αναμένεται να προσκομίσει σχετικά με το κύκλωμα μαστροπείας στη Θεσσαλονίκη.

Με αφορμή το περιστατικό με τον γυμναστή που αφαίρεσε τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη, ο δικηγόρος, Νίκος Διαλυνάς, μιλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για το κύκλωμα μαστροπίας και εκβιασμών που φέρεται να δρα στη συμπρωτεύουσα.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ανέφερε: “Δυστυχώς επιβεβαιώνομαι από ένα τραγικό συμβάν, ο οποίος μιλά για εκβιασμός, για ανηλικους, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, δεν παρέδωσα στις εισαγγελικές αρχές τα στοιχεία που είχα γιατι προέκυψαν δύο ακόμη επώνυμες μαρτυρίες και επίσης δίνουν δύο στοιχεία με ονοματεπώνυμο από δύο γυναίκες - “αράχνες” οι οποίες, οργανώνουν τα πάρτυ σε ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη.”

Όσον αφορά την υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα, ο δικηγόρος είπε ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με την υπόθεση αυτοχειρίας του γυμναστή και επεσήμανε: “η ανήλικη είχε φύγει από το πάρτι ενώ η μητέρα της βρισκόταν στο νοσοκομείο που ήταν άρρωστο το παιδί της”.

Επισης τόνισε πως κατονομάζονται τμήματα της αστυνομίας με βάση τις καταγγελίες και αστυνομικοί, ενώ επισήμανε πως τα στοιχεία αυτά, δεν θα τα καταθέσει μόνο στην αστυνομία αλλά θα τα καταθέσει αυτοπροσώπως στον υπουργό Προστασίας Πολίτη, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αλλά και τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Ειδήσεις σήμερα: