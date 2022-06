Κοινωνία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη - Πυροσβεστική: πάνω από 100 αξιωματικοί καλούνται ως ύποπτοι

Για ποιον λόγο θα κληθούν οι αξιωματικοί για την καταστροφική πυρκαγιά της Βαρυμπόμπης.

Εξελίξεις αναμένονται όσον αφορά την πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη, που πριν από λίγες ημέρες εκδόθηκε το πόρισμα για την φωτιά.

Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 100 αξιωματικοί της Πυροσβεστικής αναμένεται να κληθούν ως ύποπτοι για την καταστροφική φωτιά του καλοκαιριού στη Βαρυμπόμπη.

Οι συγκεκριμένοι αξιωματικοί θα κληθούν για κατάθεση καθώς τους αποδίδονται λάθη και παραλείψεις που οδήγησαν στην καταστροφική πυρκαγιά.

Στα πορίσματα των πραγματογνωμόνων για τη φωτιά, αναφέρεται ότι δεν υπήρχε εναέρια επιτήρηση, η αντίδραση των πυροσβεστών ήταν καθυστερημένη, ενώ αποδίδονται ευθύνες για τη μεγάλη αναζωπύρωση της επόμενης ημέρας.

