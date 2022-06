Κόσμος

Παναμάς: φορώντας “ναρκωπερούκες” συνελήφθησαν γυναίκες σε αεροδρόμιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προσπάθησαν να ταξιδέψουν στην Ισπανία μεταφέροντας κοκαΐνη κρυμμένη σε περούκες. Τι προκάλεσε τις υποψίες των αστυνομικών.



Δύο Κολομβιανές συνελήφθησαν χθες Παρασκευή στο διεθνές αεροδρόμιο Τοκούμεν του Παναμά προσπαθώντας να ταξιδέψουν στην Ισπανία μεταφέροντας κοκαΐνη κρυμμένη σε περούκες, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Η εισαγγελέας Σιομάρα Ροδρίγκες, ειδικευμένη σε υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών, αρχικά ανακοίνωσε τη σύλληψη μιας Κολομβιανής που επέβαινε σε πτήση προς τη Μαδρίτη. Προκάλεσε υποψίες στην αστυνομία του αεροδρομίου λόγω της κόμης της.

Έπειτα από εξέταση με ειδική συσκευή, ειδικοί διαπίστωσαν ότι στην περούκα της βρισκόταν κοκαΐνη κρυμμένη σε «68 κυλινδρικές μαύρες συσκευασίες».

Πρόκειται για μέθοδο διακίνησης «άνευ προηγουμένου» στον Παναμά, τόνισε η κυρία Ροδρίγκες σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον λογαριασμό της παναμαϊκής γενικής εισαγγελίας στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

???? | Una mujer de nacionalidad colombiana fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con comprimidos con droga adheridos a su cabeza.



La Fiscal de Drogas, Xiomara Rodriguez explica esta diligencia y lo que pedira la Fiscalia en audiencia de garantias. pic.twitter.com/Q1uw0JJ7gp — Ministerio Publico (@PGN_PANAMA) June 3, 2022

Ώρες αργότερα, η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε τη σύλληψη «δεύτερης γυναίκας» με «67 συσκευασίες» της λευκής σκόνης κρυμμένες επίσης σε περούκα. Και αυτή ταξίδευε από την Κολομβία προς την Ισπανία. Πηγές επιβεβαίωσαν ότι και η δεύτερη συλληφθείσα είναι Κολομβιανή.

Ανάμεσα στις πιο αλλόκοτες μορφές της διακίνησης ναρκωτικών ήταν αυτή με την οποία είχε βρεθεί αντιμέτωπη η παναμαϊκή αστυνομία το 2021: επρόκειτο για τη «ναρκωγάτα», που μετέφερε κοκαΐνη, κρακ και μαριχουάνα τοποθετημένη σε συσκευασίες γύρω από τον λαιμό της.

#Decomiso| Fiscalia de Drogas junto con @ProtegeryServir aprehendieron a una segunda mujer con comprimidos con drogas adheridas a su cabeza, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. A la mujer se le ubico 67 envoltorios con presunta droga. Venia de Colombia con destino Espana. pic.twitter.com/qlr1QKL6F7 — Ministerio Publico (@PGN_PANAMA) June 3, 2022

Ο Παναμάς χαρακτηρίζεται η βασική πύλη εισόδου στην κεντρική Αμερική ναρκωτικών προερχόμενων από τη νότια Αμερική, πρωτίστως από την Κολομβία, το κράτος όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης στον κόσμο, με προορισμό τις ΗΠΑ, τη χώρα όπου καταναλώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα στην υφήλιο.

La presunta sustancia ilicita era trasladada en 68 comprimidos que mantenia en su cabello y tenia como destino Madrid- Espana. #ContraElNarcotrafico pic.twitter.com/XluaNX2Mja — Policia Nacional (@ProtegeryServir) June 3, 2022

Οι αρχές της κεντρικής Αμερικής καταγράφουν ωστόσο μεγάλη αύξηση της διακίνησης ναρκωτικών προς την Ευρώπη, κυρίως μέσω λιμανιών στην Καραϊβική Θάλασσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Ο Έλληνας πρέσβης κλήθηκε στο ΥΠΕΞ για εξηγήσεις

Rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 34 σημεία

Καιρός: τοπικές μπόρες και ζέστη το Σάββατο