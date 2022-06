Πολιτική

Οικονόμου: Η Τουρκία είναι σε βαθύ αδιέξοδο - Ανυπόστατες οι κατηγορίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολιάζουν διπλωματικές πηγές τις κατηγορίες της Τουρκίας για δήθεν υπόθαλψη τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα.



Ξεκάθαρη απάντηση στους ισχυρισμούςΤούρκων αξιωματούχων, ότι η Ελλάδα υποθάλπτει τρομοκρατικές οργανώσεις, έδωσαν διπλωματικές πηγές, καθώς η Άγκυρα εμμένει στην επιθετική ρητορική σε βάρος της χώρας μας.

«Αναφορικά με πρόσφατες κατηγορίες της Τουρκίας για δήθεν υπόθαλψη τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα, τις απορρίπτουμε εν τω συνόλω τους καθώς είναι αβάσιμες και αναληθείς», σημειώνουν τονίζουν διπλωματικές πηγές.

Και σημειώνουν: «Η Ελλάδα εφαρμόζει πλήρως τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας».

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολίασε την κλήση του Έλληνα πρέσβη στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, για την διαδήλωση που πραγματοποίησε το ΡΚΚ γύρω από την τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα.

Ο κ. Οικονόμου μιλώντας στον ΣΚΑΙ τόνισε πως είναι τελείως ανυπόστατες οι κατηγορίες και πως η χώρα δεν έχει καμία σχέση η χώρα με όλα αυτά. Παράλληλα πρόσθεσε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε βαθύ αδιέξοδο καθώς το τελευταίο διάστημα έχει συναντήσει την καταδίκη από όλο τον δυτικό κόσμο, παρά τα προσωρινά φάλτσα κάποιων.

Η στάση της Τουρκίας αντανακλά την απογοήτευση και την ανησυχία του Ερνογάν για την αναβάθμιση της Ελλάδας και την αναγνώριση του γεωστρατηγικού της ρόλου, τόνισε χαρακτηριστικά.

Για τα νησιά ξεκαθάρισε πως η ελληνική κυριαρχία δεν αμφισβητείται από κανέναν, και πως όποιος φέρνει τέτοιους ισχυρισμούς δεν έχει καμία τύχη να τους κάνει αποδεκτούς από τρίτους. «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει όλες τις προκλήσεις με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία», σημείωσε ο κ. Οικονόμου.

«Είμαστε στο πλευρό της κοινωνίας»



Για το πως θα στηρίξει η κυβέρνηση την κοινωνία στο θέμα της ακρίβειας ο κ. Οικονόμου τόνισε πως «όλο αυτό το διάστημα είμαστε στο πλευρό της κοινωνίας, με αύξηση του εισοδήματος και μείωση του ΕΝΦΙΑ. Ό,τι επιπλέον δυνατότητα υπάρχει, έχει αποδείξει ο Μητσοτάκης πως ό,τι πετυχαίνει η οικονομική πολιτική γίνεται κοινωνικό μέρισμα».

«Ψάχνουμε λύση για την ακρίβεια στα καύσιμα, εκεί που ο κόσμος έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας πως παράλληλα έχουν ενταθεί οι έλεγχοι στα πρατήρια και «πέφτουν» τσουχτερά πρόστιμα.

«Με ό,τι δυνατότητα υπάρχει, θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό του κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τον κόσμο αβοήθητο, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας» είπε. «Όλο αυτό το διάστημα δεν έχουμε προσθέσει ούτε ένα ευρώ νέο φόρο ενώ βρισκόμαστε στην μεγαλύτερη καταιγίδα μεταπολεμικά» είπε ο κ. Οικονόμου και συνέχισε ότι ήδη είναι πολύ μειωμένοι οι λογαριασμοί των επαγγελματιών.

Ακόμη ανέφερε πως από 1η Ιουλίου που αναστέλλεται η ρήτρα αναπροσαρμογής θα έρθει ακόμη μεγαλύτερη μείωση στους λογαριασμούς.

Παράλληλα σημείωσε πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τα μέτρα στα καύσιμα. «Δεν απέχουμε πολύ από την ώρα που θα γίνουν οι ανακοινώσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: η “άγνοια” του Δασκαλάκη, το αίμα της Τζωρτζίνας και η εκταφή της Μαλένας

Σήφης Βαλυράκης: Προφυλακίστηκαν οι δυο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατό του

Προπονητής πολεμικών τεχνών: Κακουργηματική δίωξη για ασέλγεια σε μαθητές του