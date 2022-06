Κόσμος

Κυκλώνας “Αγκάθα” - Κούβα: Νεκροί και καταστροφές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαρωτικό το πέρασμα του κυκλώνα από την Κούβα. Άφησε πίσω του νεκρούς, αγνοούμενους και χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα.



Σφοδρές βροχοπτώσεις, που αποδίδονται στο πέρασμα του κυκλώνα Αγκάθα, έπληξαν χθες Παρασκευή αρκετές επαρχίες και την πρωτεύουσα της Κούβας, με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές να κάνει λόγο για δύο νεκρούς, έναν αγνοούμενο και χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτροδότηση.

«Έντονες και ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έπληξαν δυτικές και κεντρικές περιοχές της Κούβας, με τις κατακρημνίσεις αθροιστικά να ξεπερνούν τα 200 χιλιοστά, και θα συνεχιστούν (...) το Σάββατο», ανέφερε το ινστιτούτο μετεωρολογίας της Κούβας (INSMET).

Τα φαινόμενα οφείλονται στη διέλευση του κυκλώνα Αγκάθα τη Δευτέρα από το Μεξικό, που υποβαθμίστηκε μεν την Τρίτη σε τροπική καταιγίδα αλλά μπορεί να ενισχυθεί ξανά σε κυκλώνα τις επόμενες ημέρες, καθώς βγήκε στον Ατλαντικό, σύμφωνα με το εθνικό κέντρο τυφώνων (NHC) του Μαϊάμι (ΗΠΑ).

Αρκετές συνοικίες της κουβανικής πρωτεύουσας επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ανάμεσά τους η παλιά Αβάνα και το κέντρο, όπου ένας 69χρονος έχασε τη ζωή και άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον κρατικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Cubadebate.

Η Πολιτική Προστασία έκανε αργότερα λόγο για άλλον έναν θάνατο στην επαρχία της Αβάνας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν εικόνες των επιχειρήσεων σωστικών συνεργείων που απομάκρυναν κατοίκους με βάρκες.

Στην πρωτεύουσα καταγράφηκαν 40 καταρρεύσεις ακινήτων και χρειάστηκε να απομακρυνθούν κάπου 400 κάτοικοι από τις εστίες τους, ενώ άλλοι 2.000 έφυγαν από τα σπίτια τους και πήγαν σε καταφύγιο, ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του συντονιστικού οργάνου των επιχειρήσεων διάσωσης στο οποίο προέδρευσε ο πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο.

Συνολικά, 50.000 άνθρωποι στην Αβάνα δεν έχουν ηλεκτρικό, αναφέρθηκε επίσης.

Στην επαρχία Πινάρ δελ Ρίο (δυτικά), που επίσης χτυπήθηκε από πλημμύρες, διερχόμενος έπεσε σε φουσκωμένο ποταμό και σύμφωνα με περίοικους δεν κατάφερε να βγει, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Η τροπική καταιγίδα Αγκάθα αναμένεται να αρχίσει να πλήττει στη Φλόριντα σήμερα.

Η περίοδος των κυκλώνων ξεκινά κάθε χρόνο την 1η Ιουνίου και γενικά ολοκληρώνεται την 30ή Νοεμβρίου στον βόρειο Ατλαντικό, τον Κόλπο του Μεξικού και την Καραϊβική. Το ινστιτούτο μετεωρολογίας της Κούβας προβλέπει 17 κυκλώνες φέτος, περισσότερους από τον ιστορικό μέσο όρο των 14 ετησίως από το 1991 ως το 2020.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Επίθεση με μαχαίρι σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες (εικόνες)

Πισπιρίγκου: η “άγνοια” του Δασκαλάκη, το αίμα της Τζωρτζίνας και η εκταφή της Μαλένας

Σήφης Βαλυράκης: Προφυλακίστηκαν οι δυο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατό του