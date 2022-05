Κόσμος

Κούβα: Νέα έκρηξη αερίου, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία σε ξενοδοχείο

Τραυματίες και ζημιές άφησε πίσω της η νέα έκρηξη φυσικού αερίου στην Αβάνα.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα, από έκρηξη αερίου στην παλιά πόλη της Αβάνας, σε απόσταση μόλις 800 μέτρων από το ξενοδοχείο Saratoga, το οποίο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς με τον ίδιο τρόπο την περασμένη Παρασκευή.

Οι τραυματίες είναι ένας άνδρας και ο ανήλικος γιος του, καθώς και ένας γείτονάς τους, ανέφερε η Γιαμίλα Βελάσκες, μια τοπική αξιωματούχος, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση της Κούβας. «Ο πατέρας του παιδιού γύρισε τον διακόπτη και έγινε έκρηξη. Ο γείτονας τραυματίστηκε στα πόδια και τα χέρια», εξήγησε.

Αυτή η νέα έκρηξη σημειώθηκε πέντε ημέρες μετά την, σαφώς ισχυρότερη, έκρηξη στο εμβληματικό ξενοδοχείο Saratoga, που βρίσκεται στην ίδια συνοικία. Με βάση τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 54 τραυματίστηκαν.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τους γείτονές τους. Η πυροσβεστική διέκοψε την παροχή αερίου στη συνοικία.

«Προκλήθηκαν ζημιές στο πίσω μέρος του κτιρίου και στο γειτονικό σπίτι», είπε η Βελάσκες.

Σε απόσταση 800 μέτρων, οι διασώστες εξακολουθούν και σήμερα να ψάχνουν στα συντρίμμια του Saratoga, το οποίο επρόκειτο χθες να επαναλειτουργήσει, αφού παρέμεινε κλειστό για δύο χρόνια λόγω της πανδημίας και των εργασιών ανακαίνισης.

Την Παρασκευή, ενώ ακόμη δεν είχε δεχτεί τους πρώτους επισκέπτες, σημειώθηκε μια πολύ ισχυρή έκρηξη τη στιγμή που ανεφοδιάζονταν οι δεξαμενές του με αέριο από ένα βυτιοφόρο.

