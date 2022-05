Κόσμος

Κούβα - Έκρηξη σε ξενοδοχείο: αυξάνεται η λίστα με τους νεκρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικός είναι ο απολογισμός των θυμάτων, από την έκρηξη στο ξενοδοχείο “Saratoga”.

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης της Παρασκευής που προκάλεσε τεράστια καταστροφή στο ξενοδοχείο Saratoga, στο κέντρο της Αβάνας, αυξήθηκε χθες Τρίτη το βράδυ στους 43 νεκρούς, μετά την ανάσυρση ακόμη ενός πτώματος από τα συντρίμμια, που πλέον βρίσκεται στη διαδικασία αναγνώρισης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Κούβας, άλλοι 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 17 συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Νωρίτερα χθες, ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια τα πτώματα δύο περιοίκων, 77χρονης και 55χρονου.

Το Saratoga, νεοκλασικό κτήριο στην παλιά πόλη, παρέμενε κλειστό δύο χρόνια λόγω της πανδημίας και ανακαινιζόταν ενόψει της επαναλειτουργίας του, που θα γινόταν χθες Τρίτη, όταν έγινε η καταστροφή. Οι τέσσερις πρώτοι όροφοι διαλύθηκαν όταν έγινε η έκρηξη, κατά τις αρχές εξαιτίας διαρροής την ώρα που το ξενοδοχείο ανεφοδιαζόταν από βυτιοφόρο με υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Από τους 51 εργαζόμενους που βρίσκονταν εκεί τη στιγμή της τραγωδίας, 23 σκοτώθηκαν, τρεις νοσηλεύονται και 22 έλαβαν εξιτήρια από τα νοσοκομεία, απαρίθμησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες ο Ρομπέρτο Ενρίκε Καλσαδίγια, αντιπρόσωπος της τουριστικής εταιρείας Gaviota, η οποία ανήκει στον κουβανικό στρατό.

Τρεις εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται, «δύο σερβιτόρες κι ένας μάγειρας», διευκρίνισε ο κ. Καλσαδίγια.

Κατά τις αρχικές εκτιμήσεις, η δομή του ξενοδοχείου επλήγη «κατά το 80%» από την έκρηξη, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το Saratoga ήταν γνωστό εντός και εκτός Κούβας, ιδίως επειδή φιλοξένησε τα προηγούμενα χρόνια διάφορες διασημότητες, από τον Μικ Τζάγκερ ως τη Μπιγιονσέ και τη Μαντόνα.

Το κτήριο ανεγέρθηκε το 1880 για να στεγάσει εμπορικά καταστήματα. Μετατράπηκε σε ξενοδοχείο το 1993. Ανακαινίστηκε, έγινε πέντε αστέρων, το 2005.

Ο τουρισμός, η κυριότερη οικονομική δραστηριότητα στην Κούβα μετά τις ιατρικές υπηρεσίες, δυσκολεύεται να ξεπεράσει το χτύπημα της πανδημίας του νέου κορονοϊού τα τελευταία δύο χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: Απολογία Αναγνωστόπουλου στην επέτειο του φόνου της Καρολάιν

Eurovision - Αμάντα Γεωργιάδη στον ΑΝΤ1: στον τελικό “θα περάσουμε ωραία” (βίντεο)

Φυσικό αέριο: Η Ουκρανία κλείνει την στρόφιγγα στην Ευρώπη