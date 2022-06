Τοπικά Νέα

Ρόδος: θα τον σκότωναν για ένα κομμάτι… καλώδιο

Χαροπαλεύει στην ΜΕΘ ο άτυχος άνδρας που χτυπήθηκε με μανία. Τι υποστηρίζουν οι δύο άνδρες, πατέρας και γιός, που ομολόγησαν.

Ποινικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία και οπλοχρησία άσκησε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας στους δύο αθίγγανους, ηλικίας 34 και 50 ετών, γιο και πατέρα, που επιτέθηκαν στον 43χρονο, που βρέθηκε την 30ή Μαΐου 2022 σε κωματώδη κατάσταση με πολλαπλά και σοβαρά τραύματα σε παράπηγμα εντός πρώην μάντρας σκραπ στο 4ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ρόδου – Καλλιθέας από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ.

Η δολοφονική επίθεση στον 43χρονο, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου σε καταστολή με μηχανική υποστήριξη αναπνοής, έγινε για ένα κομμάτι καλώδιο. Το θύμα φέρει τραύματα, που όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο που σχημάτισε η κ. Ανακρίτρια ενώπιον της οποίας θα απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα, έχουν τον χαρακτήρα ιδιαίτερα ισχυρών πλήξεων με βαρύ θλον όργανο γενόμενα, επίμηκες με κοφτερή πλευρά.

Ο 34χρονος, που έχει απασχολήσει τις αρχές σε υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών, εξεταζόμενος ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του ήταν εκείνος που ξεκίνησε τον καυγά με τον 43χρονο και ότι πήρε το σίδερο που βρήκε δίπλα του όταν είδε ότι τον πλησίαζε για να τον χτυπήσει. Χτύπησε τον 43χρονο εκείνος πρώτος κι έπεσε κάτω. Οταν έπεσε, όπως ισχυρίστηκε, θόλωσε και άρχισε να τον χτυπάει με βία.

Στην αρχική του κατάθεση είπε ότι είχε καταναλώσει ναρκωτικά με τον πατέρα του και είχε κάνει χρήση «δύο καρτέλες» Hypnosedon. Iσχυρίστηκε ότι πήγαν στην μάντρα για να βρούν ένα καλώδιο και ότι βγήκε από την οικία του ο 43χρονος και τους ρώτησε αρχικώς ευγενικά τι ήθελαν και ακολούθως, ενώ τους είχε πει να περιμένουν να τους φέρει ένα καλώδιο μπήκε στην καλύβα του και βγήκε κραδαίνοντας ένα κομμάτι γυαλί για να τους πλήξει…

«Σαν το μαχαίρι του Ράμπο», περιέγραψε ο 34χρονος.

Ο 50χρονος πατέρας, που έχει απασχολήσει ομοίως τις αρχές σε υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών, υποστήριξε ότι την επίμαχη ημέρα είχε πάει με τον γιο του στην κόρη του που μένει στ’ αμπέλια της ΚΑΙΡ. Οταν επέστρεφαν στον καταυλισμό του Κορακόνερου περνώντας από την παλιά μάντρα σκραπ θυμήθηκε ότι ήθελαν ένα κομμάτι καλώδιο για την γεννήτριά τους που χάλασε.

Η μάντρα όπως είπε έχει παντού συρματόπλεγμα, αλλά έχει μια τρύπα σε ένα σημείο και μπόρεσαν να περάσουν μέσα. Εψαξαν στην μάντρα και βρήκαν αυτό που έψαχναν. Ένα κομμάτι καλώδιο δηλαδή και είπε στον γιο του να φύγουν. Δεν τον άκουσε και μπήκε σε ένα σπίτι εντός της μάντρας, ο ίδιος πήρε το καλώδιο και έφυγε. Μετά από λίγο άκουσε καυγά και επειδή ξέρει ότι ο γιος του θυμώνει εύκολα πήγε να τον «μαζέψει». Ισχυρίστηκε ότι ο γιος του είναι νευρικός, άρρωστος και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ έχει χτυπήσει και τον ίδιο και του έχει σπάσει τα δόντια. Οταν πλησίασε είδε τον γιο του να κρατά ένα σίδερο, του είπε ότι τσακώθηκε με κάποιον και πέταξε το σίδερο.

Σε συμπληρωματική του κατάθεση είπε ότι τα ρούχα που βρέθηκαν στην οικία του, μια ροζ μπλούζα και ένα τζήν είναι εκείνα που φορούσε την ημέρα της επίθεσης όπως και το καλώδιο που αφαίρεσαν από το ακίνητο του 43χρονου, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν μπροστά στον τσακωμό του γιου του, αλλά καθόταν στον απέναντι δρόμο και είδε τον γιο του να πετάει ένα σίδερο στα χόρτα κοντά στην μάντρα. Όπως ισχυρίστηκε, τον είδε ανήσυχο και όταν τον ρώτησε τι έγινε του απάντησε ότι τσακώθηκε με έναν που ήταν στην μάντρα.

Η εξιχνίαση επετεύχθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών (Δ.Ε.Ε.-Γ.Ε.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια αυτοψίας στο χώρο του περιστατικού και τη συλλογή – αξιολόγηση προανακριτικών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψαν ευρήματα κυρίως από κάμερες ασφαλείας που προσδιόριζαν τα δύο συλληφθέντα άτομα ως ύποπτα. Πιο συγκεκριμένα, προέκυψε ότι οι δύο δράστες την 30ή Μαΐου 2022 και ώρα 19:38 εισήλθαν στο περιφραγμένο οικόπεδο που βρίσκεται η οικία του θύματος με σκοπό την κλοπή καλωδίων. Αρχικά διαπληκτίστηκαν μαζί του και στη συνέχεια βιαιοπράγησαν εναντίον του. Ο πρώτος κραδαίνοντας σίδερο που βρήκε στο χώρο κινήθηκε προς το θύμα και του κατάφερε ένα χτύπημα στον λαιμό με αποτέλεσμα να τον ρίξει στο έδαφος και συγκεκριμένα σε σημείο που χρησίμευε ως ζυγός μετάλλων (πλάστιγγα).

Εκεί τον χτύπησε με το σίδερο ξανά με σφοδρότητα και μανία επανειλημμένα και με ανθρωποκτόνο πρόθεση και δόλο στο κεφάλι και στον θώρακα. Ακολούθως, προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις αρχές και να αποκρύψει τα στοιχεία έβγαλε τα ρούχα και τα υποδήματά του και τα έκαψε πλησίον του καταυλισμού του Κορακόνερου. Επίσης, έκρυψε την σιδερένια γωνία που χρησιμοποίησε ως όπλο σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΕΡΤ. Σημειώνεται ότι αυτόπτης μάρτυρας αναγνώρισε με απόλυτη βεβαιότητα τον δεύτερο, τον πατέρα του πρώτου, που βρισκόταν στο σημείο. Από την έρευνα των αστυνομικών στον καταυλισμό βρέθηκαν ρούχα του δεύτερου.

Τον 43χρονο, βρήκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που έσπευσαν στο σημείο, διότι την 21:50 ώρα της Δευτέρας, φίλος του που τον απασχολεί σε μάντρα οικοδομικών υλικών -η οποία ουδεμία σχέση έχει με το σημείο στο οποίο ανευρέθη σε κρίσιμη κατάσταση τηλεφώνησε στην Αμεση Δράση, και ενημέρωσε ότι ο 43χρονος του είχε πει τηλεφωνικά ότι κινδυνεύει.

Πηγή: dimokratiki.gr

