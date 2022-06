Κοινωνία

Φωτιά στα Σπάτα (εικόνες)

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στα Σπάτα και συγκεκριμένα κοντά στο κοιμητήριο.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν για την κατάσβεση οχήματα της Πυροσβεστικής από το Μαρκόπουλο και το Κορωπί, η Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Αρτέμιδος και όχημα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.

Για την κατάσβεση είχαν κληθεί και πεζοπόρα τμήματα, όμως τελικά δεν χρειάζεται να επιχειρήσουν.

Η αντίδραση ήταν άμεση καθώς λόγω των ανέμων η φωτιά ήταν εύκολο να επεκταθεί.

Φωτογραφίες: irafina.gr

