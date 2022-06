Αργολίδα

Φωτιά στην Αργολίδα (εικόνες)

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έπσευσαν στο σημείο. Στην μάχη της κατάσβεσης και εναέρια μέσα.

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί στην Αργολίδα. Η φωτιά εντοπίστηκε στην περιοχή Φίχτι του Δήμου Άργους Μυκηνών επί του κεντρικού δρόμου σύνδεσης αρχαιοτήτων και κοντά στις γραμμές του τρένου.

Η φωτιά καίει γεωργική έκταση με πορτοκαλιές 4 με 5 στρέμματα.

Στο σημείο έχουν μεταβεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους με οχήματα και πυροσβέστες, ενώ έχει κληθεί και η αστυνομία λόγω της περιορισμένης ορατότητας από τους πυκνούς καπνούς που δυσχεράνουν την διέλευση των οχημάτων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 6 οχήματα και από αέρος δύο αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 6 οχήματα και 2 Α/Φ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2022

Φωτογραφίες: argolikeseidhseis.gr

