ΔΕΔΔΗΕ για φωτιά σε Γλυφάδα και Βούλα: Δεν υπάρχει ένδειξη ότι ξεκίνησε από υποσταθμό

Τι αναφέρυν πηγές του ΔΕΔΗΕ για την έναρξη της πυρκαγιάς στη Γλυφάδα που έφτασε και πέρασε τη Βούλα.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η φωτιά στην Άνω Γλυφάδα, που είχε ως αποτέλεσμα να φτάσει μέχρι και το Πανόραμα Βούλας, ξεκίνησε από υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Ωστόσο, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αποκλείει ότι μπορεί να έγινε κάποια έκρηξη ή να έπεσαν καλώδια από την ώρα που ξέσπασε η φωτιά στο σημείο ενώ επιβεβαιώνει, μάλιστα, ότι έγιναν και διακοπές ρεύματος.

Παράλληλα, πηγές του ΔΕΔΗΕΕ αναφέρουν ότι στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται συνεργεία για παρεμβάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος τάσης, η οποία ενδεχομένως και να κοπεί προληπτικά.

