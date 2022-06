Πολιτική

Μηταράκης σε Med5: Αντιπαραγωγική η τουρκική αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας

Στην υπουργική συνάντηση των πέντε Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Μεσογείου συμμετείχε ο Νότης Μηταράκης.

Στην 3η υπουργική συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της ομάδας των Med5 (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα), η οποία έλαβε χώρα στη Βενετία, συμμετείχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης.

Στόχος της συνάντησης ήταν ο βέλτιστος συντονισμός των θέσεων της ομάδας των πέντε κρατών - μελών της ΕΕ, για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στην ομιλία του, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε τη σημασία της άμεσης αντίδρασης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του Συμβουλίου στην προσφυγική κρίση στην Ουκρανία, η οποία άνοιξε το δρόμο για μια νέα προσέγγιση στα ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου και έθεσε νέα πρότυπα, όπως η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων και η δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου Προστασίας.

«Μαζί με τους Υπουργούς της Ιταλίας, της Κύπρου, της Μάλτας και της Ισπανίας, τόνισε ο κ. Μηταράκης», συμφωνήσαμε ότι μόνο μια ισορροπημένη και δίκαιη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση μπορεί να είναι λειτουργική. «Κατά την άποψή μας», πρόσθεσε, «η επιτακτική ανάγκη για αλληλεγγύη προς τις χώρες πρώτης γραμμής συμβαδίζει με την ενισχυμένη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε μία FRONTEX με ισχυρή πολιτική και επιχειρησιακή εντολή για την υποστήριξη των εθνικών προσπαθειών».

Επιπρόσθετα, ο κ. Μηταράκης, τόνισε την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, ώστε να αποτραπούν οι παράνομες αφίξεις και να ενισχυθούν οι επιστροφές και ανέφερε τα εξής: «Η Τουρκία πρέπει να τηρήσει τις δικές της δεσμεύσεις έναντι της ΕΕ, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016. Η πρόσφατη προκλητική ρητορική της Τουρκίας, σε ό,τι αφορά την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, είναι αντιπαραγωγική και δεν συμβάλλει στο πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας».

Τέλος, ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα καταπολέμησης των δικτύων λαθροδιακινητων και τόνισε: «δεν μπορούμε να αφήσουμε τους λαθρέμπορους να διαλέξουν ποιος θα εισέλθει στην Ευρώπη, γι' αυτό η Ελλάδα επενδύει σε σχήματα διμερούς συνεργασίας, με τις χώρες προέλευσης να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για άδειες εργασίας σε αντάλλαγμα καλύτερης συνεργασίας στις επιστροφές. Υπογράψαμε την πρώτη τέτοια συμφωνία με το Μπαγκλαντές και είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε παρόμοια συνεργασία με άλλες χώρες προέλευσης, κατέληξε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου».

Aκολουθεί η Κοινή Δήλωση των MED5

«Επιβεβαιώσαμε στην τρέχουσα και την επερχόμενη Προεδρία την υποστήριξή μας για μια σταδιακή προσέγγιση για τη διαπραγμάτευση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και ενθαρρύναμε τη γαλλική Προεδρία να συνεχίσει σύμφωνα με τις γραμμές που έχουν καθοριστεί για τους μηχανισμούς αλληλεγγύης με στόχο την παροχή άμεσης και απτής αλληλεγγύης όπου χρειάζεται μέσω ενός συγκεκριμένου μηχανισμού.

Στη δήλωση για τον μηχανισμό αλληλεγγύης, προκειμένου να μειωθεί αποτελεσματικά η πίεση στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συμμετοχή μιας σημαντικής μάζας κρατών μελών και εμπλέκομένων χωρών στη μετεγκατάσταση.

Η Ιταλία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Ισπανία - είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναζητηθούν ισορροπημένες λύσεις μεταξύ των ευθυνών και της απαραίτητης αλληλεγγύης που καλούνται να επιδείξουν όλα τα κράτη μέλη. Αυτή η ισορροπία πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Επιπλέον, ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ικανότητά της να εκφράσει την αλληλεγγύη της στην Ουκρανία και τα κράτη μέλη που παρέχουν προστασία σε εκατομμύρια πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την χώρα. Η κινητοποίηση της ΕΕ στην περίπτωση της Ουκρανίας έθεσε νέα πρότυπα που πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση του Συμφώνου.

Αυτή είναι μια ενιαία θέση των μεσογειακών χωρών, η οποία συνδυάζεται με τη σημασία της προώθησης της προστασίας των εξωτερικών συνόρων και της ανάπτυξης της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι τρίτων χωρών για την πρόληψη των ροών και τη διασφάλιση της συνεργασίας στον τομέα των επιστροφών και του επαναπατρισμού, μεταξύ άλλων μέσω του ειδικών σχέσεων με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστευτικών ροών.

Η σημερινή συνάντηση επιβεβαιώνει την προσοχή της γαλλικής και της τσεχικής Προεδρίας στις προσδοκίες μας και επιβεβαιώνει το πνεύμα συνεργασίας των μεσογειακών χωρών.

Η Κύπρος, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Ισπανία ευχαριστούν την Ιταλία για τη διοργάνωση της Υπουργικής Συνάντησης της Βενετίας και παραμένουν προσηλωμένες στην περαιτέρω προώθηση του συντονισμού μας».

