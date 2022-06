Παράξενα

Εύβοια: η θάλασσα γέμισε... εικόνες! (βίντεο)

Μπροστά σε ένα παράξενο θέαμα βρέθηκε ένας περιπατητής στην περιοχή της Λαμψάκου στην Εύβοια.

Η παραλία στα ρηχά, ήταν γεμάτη εικόνες.

Το πρωί της Κυριακής, πραγματοποιώντας τον πρωινό του περίπατο, είδε στην ακτή ένα απαράδεκτο θέαμα, με εικόνες να τις έχει ξεβράσει το κύμα.

