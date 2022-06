Κοινωνία

Φωτιά στην Βούλα: Οι ζημιές από την πύρινη κόλαση

Σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ζημιών από την πυροσβεστική στο Πανόραμα Βούλας. Σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις.



Συνεχίζεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά χτες στο Πανόραμα Βούλας, ενώ όλες οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την περίπτωση αναζωπύρωσης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι ζημιές σε περιουσίες εντοπίζονται μόνο στην περιοχή της 'Ανω Βούλας, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί ζημιές σε δέκα κτήρια, ενώ έχουν καεί ολοσχερώς ένα ΙΧ και μια μοτοσικλέτα και έχουν υποστεί ζημιές άλλα δύο ΙΧ αυτοκίνητα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις οδούς Έκτορος, Αριστείδου, Θεσσαλίας, Αρματολών και Λαμίας, απ' όπου απομακρύνθηκαν έγκαιρα οι κάτοικοι χτες το απόγευμα.

Τα περισσότερα σπίτια, όπως αναφέρεται από το Π.Σ., έχουν υποστεί ζημιές εξωτερικά, σε τοιχοποιίες, κήπους, μαντρότοιχους έπιπλα κήπου, υδρορροές, τέντες, πέργκολες και ηλιακούς θερμοσίφωνες, αλλά σε ένα σπίτι στην οδό Αρματολών η φωτιά μπήκε μέσα και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ισόγειο και τον 1ο όροφο, ενώ στο διπλανό του κάηκε η στέγη, έπεσαν οι σοβάδες εξωτερικά και καταστράφηκε το σαλόνι του κήπου.

Η καταμέτρηση από την πυροσβεστική δεν έχει ολοκληρωθεί και συνεχίζεται, ενώ γίνεται παράλληλη καταμέτρηση από τον δήμο και την Περιφέρεια, προκειμένου να υπάρξει ακριβής λίστα με τις καταστροφές από την πυρκαγιά.

Όπως έγινε γνωστό από το πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά, τόσο στην περιοχή της Άνω Βούλας, όσο και προς την Βάρη, είναι οριοθετημένη, δεν υπάρχουν ενεργές εστίες και δεν υφίσταται κίνδυνος επέκτασης, ωστόσο δεν θεωρείται ακόμα υπό έλεγχο.

Στις 14.30 απογειώθηκαν από την Ελευσίνα και δύο αεροσκάφη «καναντέρ» CL-215 για εναέρια επιτήρηση και για ρίψεις νερού, αν χρειαστεί, σε δύσβατα σημεία, για διευκολύνεται το έργο των επίγειων δυνάμεων.

