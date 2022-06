Κοινωνία

Πανόραμα Βούλας: η φωτιά από ψηλά (εικόνες)

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη μεγάλη φωτιά της Αττικής στη Γλυφάδα και Πανόραμα Βούλας.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Γλυφάδα και κατέκαψε τεράστια έκταση μέχρι τη Βούλα και τη Βάρη είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις και οι εικόνες από ψηλά είναι συγκλονιστικές.

Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες μέσα από το αεροπλάνο το απόγευμα του Σαββάτου καθώς το αεροσκάφος πετούσε χαμηλά για να προσγειωθεί.

Οι εικόνες που αποτυπώνονται είναι συνταρακτικές.

