Πρυτάνεις για νομοσχέδιο Κεραμέως: ακαμψία σε αλλαγές θα προκαλέσει ζημιά στα ΑΕΙ

Τι αναφέρουν για τις μεταβολές στην διοίκηση των ιδρυμάτων, στα προγράμματα σπουδών και στην διάρθρωση τους, που επιφέρουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Σε ανακοίνωση της, για την έκτακτη συνεδρίαση της, η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, αναφέρει τα εξής:

«Αποκλειστικό θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε η συζήτηση του κατατεθέντος στη διαβούλευση νομοσχεδίου για την οργάνωση και λειτουργία των Πανεπιστημίων, ενός εξαιρετικά εκτεταμένου νομοσχεδίου, χωρίς να έχει προηγηθεί, παρά μόνο σε επίπεδο γενικών αρχών, συζήτηση μεταξύ ΥΠΑΙΘ και πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η συζήτηση που έχει προηγηθεί μέχρι την κατάθεση του ν/σ αφορούσε μόνο μέρη του τα οποία, όπως έχει διαπιστωθεί, καλύπτουν σημαντικά θέματα με πολλές επιμέρους βελτιώσεις, όπως, ενδεικτικά, θέματα των ΕΛΚΕ, προώθησης της έρευνας, των προγραμμάτων σπουδών, της εξωστρέφειας των ελληνικών Πανεπιστημίων κ.ά..

Μείζον θέμα που απασχόλησε τη Σύνοδο αποτέλεσε το μοντέλο διοίκησης των Πανεπιστημίων και αναπτύχθηκε προβληματισμός όσον αφορά τον ρόλο των προτεινόμενων Συμβουλίων Διοίκησης και το αυτοδιοίκητο.

Οι πρυτάνεις εξέφρασαν την ανησυχία τους, λόγω της ανάγκης για συζήτηση μιας πληθώρας θεμάτων που απαιτούν ενδελεχή εξέταση μέσα σε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο, ενώ ήδη οι επιτροπές της συνόδου επεξεργάζονται πυρετωδώς επιμέρους ενότητες του ν/σ για να αντιμετωπιστούν ουσιαστικές διαφωνίες και τεχνικές ασάφειες.

Επιπλέον, το στενό χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, δεν έχει ακόμη επιτρέψει τις απαραίτητες συζητήσεις στα όργανα των Πανεπιστημίων. Είναι συνεπώς απολύτως απαραίτητη, και θα τεθεί επιτακτικά στην προγραμματισμένη συνάντηση με την υπουργό, η εύλογη παράταση του χρόνου διαβούλευσης με τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων.

Η Σύνοδος εκφράζει την ανησυχία της, πως κάθε ακαμψία και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου θα προκαλέσει μεγάλη ζημία στην πρόοδο των πανεπιστημίων».

