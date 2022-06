Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης: Ο Κώστας Παπαδάκης για τα στοιχεία που προφυλάκισαν τους ψαράδες

Τι είπε ο συνήγορος της οικογένειας Βαλυράκη για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε την ζωή του ο πρώην Υπουργός, τα στοιχεία της δικογραφίας και το άλλοθι που προβάλλουν τα δύο αδέλφια.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Ρίτσα Μπιζόγλη ήταν την Κυριακή ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος της οικογένειας του Σήφη Βαληράκη, που έχασε την ζωή του στις αρχές του 2021.

Ερωτηθείς για τα στοιχεία που κατά τον ίδιο εκτιμήθηκαν ως ικανά για να οδηγήσουν στην προφυλάκιση των δύο ψαράδων, που κατηγορούνται για την δολοφονία του πρώην Υπουργού, είπε πως τέτοια είναι τα ευρήματα των ιατροδικαστικών εκθέσεων, οι φωτογραφίες της σορού και το είδος των τραυμάτων που είναι φανερό πως προέρχονται από πολλά και διαφορετικά όργανα, η ταυτοποίηση του γεγονότος πως εμπλέκεται κι άλλο σκάφος που περικύκλωσε το σκάφος του Βαλυράκη, καθώς και δύο μαρτυρίες πως προηγήθηκε τσακωμός με τον Βαλυράκη και πως χτυπήθηκε ο Βαλυράκης από τον έναν εκ των δύο επιβαινόντων στο σκάφος αυτό..

Οι δύο ψαράδες, που είναι αδέλφια, υποστηρίζουν πως δεν έχουν σχέση με τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, τονίζοντας μάλιστα πως την εν λόγω ημέρα το σκάφος τους παρέμεινε δεμένο, κομίζοντας μάλιστα και φωτογραφία που ελήφθη τυχαία από drone και δείχνει το σκάφος δεμένο.

Όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, «η φωτογραφία δεν αποδεικνύει τίποτα, καθώς έχει ληφθεί στις 11:27 και το περιστατικό έγινε μετά τις 12:00. Για να πάει στο σημείο από εκεί που είναι δεμένο, θέλει λιγότερο από δέκα λεπτά. Το σκάφος την μεθεπόμενη ημέρα βρέθηκε δεμένο με την αντίθετη πλευρά, ήταν δεμένο με την πλώρη, σημάδι πως βγήκε και μπήκε βιαστικά», ενώ επεσήμανε πως υπάρχουν μαρτυρίες και ονομαστικές καταγγελίες, σημειώνοντας πως ούτε ο αυτόπτης μάρτυρας ούτε η οικογένεια του εκλιπόντος «έχει προσωπικά με τος ψαράδες, αλλά θέλει να μάθει τι έγινε στον άνθρωπο τους και να αποδοθεί Δικαιοσύνη».

Σημείωσε δε πως στην φωτογραφία με το δεμένο σκάφος, έχει αποτυπωθεί και το αυτοκίνητο των ψαράδων.

Σχετικά με αιχμές των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορούμενων, σχετικά με την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, ο κ. Παπαδάκης είπε πως «υπάρχει από τον Απρίλιο 2021 αυτόπτης μάρτυρας που κατέθεσε για την δολοφονία και είναι απορίας άξιο πως αυτή η υπόθεση μπήκε στο Αρχείο. Την ανέσυρε την υπόθεση όχι η οικογένεια, αλλά η εισαγγελέας Εφετών».

