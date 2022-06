Κοινωνία

Ομόνοια: θύμα εκμετάλλευσης έπεσε εξαφανισμένο παιδί

Το παιδί είχε εξαφανιστεί και εντοπίστηκε με τη συμβολή το «Χαμόγελου του παιδιού».

Σε περιοχή της Ομόνοιας εντοπίστηκε αγνοούμενος 11χρονος, βουλγαρικής καταγωγής, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στη σχετικά ανακοίνωση αναφέρεται ότι, «ο ανήλικος έπεσε θύμα εκμετάλλευσης και ελπίζουμε να διερευνηθούν από τις αστυνομικές αρχές τα πραγματικά αίτια».

«’Το Χαμόγελο του Παιδιού’ θα βρίσκεται κοντά στον Αντόνοβ (επ.) Ίλκο Μάρεβ (ον.), και στους ανθρώπους που θα είναι δίπλα του για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί», καταλήγει η ανακοίνωση.

