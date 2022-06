Αθλητικά

Εθνική Αργεντινής: Ο Μέσι έβαλε πέντε γκολ σε φιλικό με την Εσθονία

Παιχνίδι για…έναν ήταν το φιλικό της Αργεντινής με την Εσθονία, αφού ο Μέσι κατάφερε πέντε γκολ!

Σε μία από τις πιο παραγωγικές βραδιές της καριέρας του, ο Λιονέλ Μέσι, μετέτρεψε σε προσωπικό σόου την φιλική αναμέτρηση της Αργεντινής με την Εσθονία στην Παμπλόνα.

Ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν πέτυχε και τα πέντε γκολ στο εμφατικό 5-0 της «Αλμπισελέστε», φτάνοντας τα 86 με την Εθνική ομάδα και πλέον πέρασε στην 4η θέση των σκόρερ σε επίπεδο αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων!

Μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στο Finalissima με την Ιταλία, ο «ψύλλος» έκανε «πάρτι» στην άμυνα της Εσθονίας και με τα 5 γκολ που πέτυχε ξεπέρασε τον Φέρεντς Πούσκας, ο οποίος με 84 γκολ με την φανέλα της Εθνικής Ουγγαρίας πέρασε 5ος. Στην κορυφή παραμένει πάντα ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 117 τέρματα, ακολουθεί ο Ιρανός, Αλί Νταεΐ με 109, τρίτος είναι ο Μοχτάρ Νταχάρι (Μαλαισία) με 89 γκολ, τρία περισσότερα από τον Μέσι.

Να σημειωθεί ότι ο Μέσι έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στα χρονικά της Εθνικής Αργεντινής που έχει σκοράρει 5 φορές σε ένα παιχνίδι, μετά από τους Χουάν Αντρές Μαρβέτσι (1941) και Χοσέ Μανουέλ Μορένο (1942).

Το σόου του σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν ξεκίνησε στο 8΄ με πέναλτι, στο 44΄ με πλασέ «έγραψε» το 2-0, ενώ στο δεύτερο μέρος βρήκε άλλες τρεις φορές το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 47΄, στο 71΄ και στο 76΄ ολοκλήρωσε το ρεσιτάλ του στην αναμέτρηση.

