Πανελλήνιες 2022 - ΓΕΛ: Τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά

Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων που έδιναν Αρχαία.

Με Αρχαία, Βιολογία και Μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες για τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων.

Τα θέματα που έπεσαν στα Αρχαία

Οι εξετάσεις για τους απόφοιτους των ΓΕΛ συνεχίζονται την Τετάρτη με τους υποψήφιους να διαγωνίζονται σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

