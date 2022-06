Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: σε επιφυλακή για παν ενδεχόμενο η Αθήνα

Σε απόλυτη ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις για την αντιμετώπιση κάθε σεναρίου κρίσης που ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει η Άγκυρα.

Ακόμη ένα καλοκαίρι, αναμένεται καυτό για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, με τις ένοπλες δυνάμεις να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού σεναρίου, μετά την κλιμάκωση της προκλητικότητας από την Άγκυρα.

Η Τουρκία, εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα σε πολέμους τους τελευταίους μήνες, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και η εισβολή της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία και έτσι προσπαθεί να πιέσει για διάφορα ζητήματα, ενώ οξύνει το κλίμα και με τη χώρα μας για τα νησιά του Αιγαίου.

Μέσα από πληροφορίες που εξετάζει ενδελεχώς η Αθήνα, συγκεντρώνοντας δεδομένα που έρχονται από συμμαχικές χώρες που παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, παρατηρείται αυξημένη μετακίνηση προσφύγων και μεταναστων στα τουρκικά παράλια.

Η Άγκυρα δεν έχει διστάσει κατά το παρελθόν πολλάκις να εργαλειοποιήσει τις μεταναστευτικές ροές ως μοχλό πίεσης προς τη χώρα μας και την Ευρώπη.

Η στρατηγική αυτή της Τουρκίας, έχει προβληματίσει διπλωματικούς και στρατιωτικούς κύκλους, οι οποίοι επανεξετάζουν προηγούμενα σενάρια κρίσης.

Ένα από αυτά τα σενάρια, είναι του ενδεχομένου αποβίβασης μεταναστών σε κάποια νησίδα ή νησί εξ αυτών που η Τουρκία θεωρεί "γκρίζα ζώνη" και της προσπάθειας διάσωσής τους από την τουρκική ακτοφυλακή υπό το πρόσχημα αρχικά της περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης.

Η ελληνική πλευρά, δηλώνει πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν κάθε σενάριο και πως δεν θα ακολουθήσει την επιθετική στάση της Άγκυρας, αλλά του Διεθνούς Δικαίου.

Όπως αναφέρει ο Βασίλης Νέδος στην kathimerini.gr, λόγω των συνθηκών τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις για την προμήθεια κορβετών, μέσα από μια ποικιλία προτάσεων και σχεδίων που έχουν προταθεί από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ολλανδία. Επίσης, θα οριστικοποιηθεί και το πρόγραμμα αναβάθμισης των υφιστάμενων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου αυτά τα πολεμικά πλοία να αποκτήσουν τη δυνατότητα να υπηρετούν για ακόμα 15 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες θα ενταθούν και οι συζητήσεις για την ανταλλαγή τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης (ΤΟΜΑ) ΒΜP-1 με τα γερμανικά Marder, ενώ προχωρούν και μια σειρά από μικρότερα αλλά εξίσου σημαντικά προγράμματα όπως η αναβάθμιση των F-16 Block 50 και η προμήθεια UAV τύπου MQ-9.

