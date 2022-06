Πολιτική

Υπερπτήση τουρκικού UAV πάνω από την Κίναρο

Συνεχίζει με προκλητικούς ρυθμούς η Άγκυρα τι υπερπτήσεις σε νησιά του Αιγαίου, εντείνοντας το τεταμένο κλίμα μεταξύ με την Ελλάδα.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουνίου, στις 11:25, υπέρπτηση πάνω από την Κίναρο στα 19.000 πόδια, όπως έκανε γνωστό το ΓΕΕΘΑ.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσεως και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Τα τελευταία 24ωρα, έχει αυξηθεί η επιθετική ρητορική τούρκων αξιωματούχων σχετικά με τα νησιά του Αιγαίου, που όπως προκλητικά αποκάλεσε ο Κιλιντσάρογλου, είναι "κατεχόμενα".





