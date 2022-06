Αθλητικά

“Porto Cheli Night Run”: αγώνας δρόμου στη μνήμη του Μίνωα Κυριακού (βίντεο)

Μικροί και μεγάλοι, διασκέδασαν και συναγωνίστηκαν στην 4η διοργάνωση του “Porto Cheli Night Run”, στην Ερμιονίδα. Χορηγός της δράσης είναι ο ΑΝΤ1.

Για τέταρτη χρονιά πραγματοποιήθηκε ο νυχτερινός αγώνας «Porto Cheli Night Run». Ένας αγώνας αφιερωμένος στη μνήμη του Μίνωα Κυριακού.

Εκτός από τη διαδρομή 5 χιλιομέτρων για τους, μεγάλου, την αξία του αθλητισμού, του συναγωνισμού μα πάνω από όλα της διασκέδασης και της χαράς απόλαυσαν πάνω από 100 παιδιά που έτρεξαν στην διαδρομή των 250 μέτρων.

Όλοι οι συμμετέχοντες παρέλαβαν αναμνηστικό μετάλλιο ενώ βραβεύτηκαν και οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας.

Ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, δήλωσε: "Για 4η χρονιά έγινε το Night Run ΠορτοΧελίου. Όλα πήγαν πολύ καλά στη μνήμη του Μίνωα Κυριακού και ο φετινός αγώνας, όπως και οι προηγούμενοι αγώνες. Εμείς τις ευχαριστίες μας εκφράζουμε και πάλι στην οικογένεια του Θοδωρή Κυριακού για όσα κάνει για το Πόρτο Χέλι και την Ερμιονίδα."

Στο τέλος του αγώνα ο δήμαρχος Ερμιόνης παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα προς τιμήν της οικογένειας Κυριακού.

Οι λάτρεις του νυχτερινού αθλητισμού έδωσαν ραντεβού ξανά για του χρόνου, ενώ χορηγός του Porto Cheli Night Run ήταν ο όμιλος ΑΝΤ1.

