Βουλιαγμένη: ανάσυρση νεκρού από τα βράχια

Θρίλερ με την ταυτότητα του ατόμου, που ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες.

Συναγερμός σήμανε στην Βουλιαγμένη, όταν ένας άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε στα βράχια.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από βραχώδες σημείο της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής από 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι πυροσβέστες ανέσυρσαν την σορό και την παρέδωσαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Το έργο της προανάκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άτομο από δύσβατο βραχώδες σημείο στην Βουλιαγμένη Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 6, 2022

