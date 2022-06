Πολιτισμός

Πίνακας του Πικάσο που ανήκε στον Σον Κόνερι πουλήθηκε σε δημοπρασία (εικόνες)

Σε ποια τιμή πουλήθηκε το έργο του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο "Buste d'homme dans un cadre".



Πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που ανήκε στο παρελθόν στον αείμνηστο Σερ Σον Κόνερι πουλήθηκε στην τιμή των 20,7 εκατομμυρίων ευρώ (17,7 εκατ. λίρες Αγγλίας).

Το πορτρέτο σωματοφύλακα 1969 με τίτλο Buste d'homme dans un cadre -«Πορτρέτο ενός άνδρα σε κάδρο», πουλήθηκε από τον οίκο Christie's στο Χονγκ Κονγκ, με τις προσφορές να ξεκινούν από 11, 7 εκατομμύρια ευρώ (10 εκ. λίρες Αγγλίας).

Η Τζορτζίνα Χίλτον, υπεύθυνη δημοπράτησης του έργου, φόρεσε σμόκιν σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον ρόλο του Σον Κόνερι ως Τζέιμς Μποντ.

Τόνισε ότι θεωρείται «ένας από τους ωραιότερους και πιο εντυπωσιακούς πίνακες του καλλιτέχνη από την τελευταία δεκαετία της ζωής του» από ειδικούς της τέχνης και περιέγραψε το έργο ως «συνταρακτικό».

Σύμφωνα με τους Times, ο Έντριεν Μέιερ, συμπρόεδρος ιμπρεσιονιστικής και μοντέρνας τέχνης στον Christie's, δήλωσε: «Είναι προνόμιο για τον Christie's να έχει εμπιστευθεί η οικογένεια του Σερ Σον Κόνερι την πώληση αυτής της υπέροχης αυτοπροσωπογραφίας του Πικάσο. Δεν είναι περίεργο που ένας τιτάνας της κινηματογραφικής βιομηχανίας προσελκύθηκε από αυτό το επίτευγμα του μεγαλύτερου τιτάνα της σύγχρονης τέχνης».

Ο Στέφαν Κόνερι, ο γιος του γεννημένου στο Εδιμβούργο ηθοποιού, σε δήλωση πριν από τη δημοπρασία περιέγραψε το ενθουσιώδες καλλιτεχνικό βλέμμα και την αγάπη του πατέρα του για τη ζωγραφική: «Ο Σον είχε μια εξαιρετική αίσθηση αισθητικής, σύνθεσης και κίνησης που βελτιώθηκε από την καριέρα του σε ένα οπτικό μέσο, όπως επίσης και με τον πολυετή γάμο του με τη Μισελίν (Ροκμπρίν), εξαιρετική και διεθνώς αναγνωρισμένη ζωγράφο».

Για το Buste d’homme dans un cadre, ο Πικάσο άντλησε έμπνευση από διάσημους ζωγράφους της χρυσής εποχής, όπως ο Ρέμπραντ και ο Βελάσκεθ και τους γίγαντες της λογοτεχνίας, Σαίξπηρ και Ντούμας.

Τα έσοδα από την πώληση του έργου, όπως είπε ο γιος του ηθοποιού θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς στη Σκωτία και τις Μπαχάμες, όπου ο Σον Κόνερι έζησε με τη σύζυγό του για περισσότερα από 30 χρόνια, για την υποστήριξη δράσεων στους τομείς του αθλητισμού και της διατήρησης των ωκεανών.

