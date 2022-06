Κοινωνία

Άραξος: αιρετός ο εισβολέας στην 116 Πτέρυγα Μάχης

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή. Σε ψυχιατρική κλινική οδηγήθηκε ο 47χρονος.

Στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής ο 47χρονος που επί ώρες βρισκόταν με το όχημά του έξω από το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αράξου στη Δυτική Αχαΐα και τα ξημερώματα της Δευτέρας, εισέβαλε με το αυτοκίνητο του στην πύλη της 116 Πτέρυγας Μάχης.

Ο άνδρας μετά από 4 ώρες διαπραγματεύσεων, εισέβαλε στο στρατόπεδο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κάνει γνωστούς τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή.

Από την πρόσκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός του και άμεσα επενέβησαν οι αστυνομικοί και τον σύνελαβαν. Σε σωματικό έλεγχο και σε έρευνα που ακολούθησε, στο όχημα του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δυο μαχαίρια οικιακής χρήσης και ένα τσεκούρι.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 47χρονος άνδρας θεωρείται πετυχημένος αυτοδιοικητικός παράγοντας στο χωριό του έχοντας αφήσει έργο πίσω του και μάλιστα τον έχουν εμπιστευτεί δύο φορές με την ψήφο τους οι συγχωριανοί του.

Όπως δήλωσε ο ίδιος κατά τη σύλληψή του. παραδέχθηκε στους αστυνομικούς πως αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και προ τετραμήνου νοσηλευόταν σε ψυχιατρική κλινική στην Αθήνα και δεν δεχόταν να μεταφερθεί στον Εισαγγελέα.

