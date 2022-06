Life

Ο Χάρι και η Μέγκαν έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία της Λίλιμπετ – Νταϊάνα

Τα πρώτα της γενέθλια γιόρτασε η μικρή κόρη του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ.

Φωτογραφία της κόρης τους, Λίλιμπετ – Νταϊάνα, δημοσίευσαν ο Χάρι και η Μέγκαν, αφού γιόρτασαν τα πρώτα της γενέθλια.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ, εξέφρασαν τη συγκίνησή τους για τα γενέθλια μηνύματα που έλαβαν για τα γενέθλια της μικρής τους κόρης, η οποία έχει πάρει το χαϊδευτικό όνομα της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Τα γενέθλια και η δημοσίευση της φωτογραφίας έρχονται αμέσως μετά την επιστροφή τους από το Λονδίνο, όπου γιόρτασαν το Πλατινένιο Ιωβηλαίο, τα 70 χρόνια βασιλείας της Ελισάβετ.

Την Παρασκευή ο Χάρι και η Μέγκαν έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους στη Βρετανία, μετά το 2020, οπότε και έφυγαν για τις ΗΠΑ.

Ήταν κι η πρώτη φορά που η Ελισάβετ γνώρισε τη δισέγγονή της, σε ιδιωτική επίσκεψη που της έκανε η οικογένεια του Χάρι και της Μέγκαν.

Οι φωτογραφίες της Λίλιμπετ, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα, έχουν τραβηχτεί από φίλη του ζευγαριού, σε πικ νικ με «στενούς φίλους», όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Δούκα και της Δούκισσας.

