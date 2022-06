Κόσμος

Ιταλία: Κατασχέθηκαν τόνοι κοκαΐνης στο λιμάνι της Τεργέστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών που πραγματοποιήθηκαν ποτέ στην Ευρώπη.

Η οικονομική αστυνομία κατάσχεσε σήμερα Τρίτη στο Λιμάνι της Τεργέστης 4,3 τόνους κοκαΐνης. Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών που πραγματοποιήθηκαν ποτέ στην Ευρώπη. Η κοκαΐνη θα μπορούσε να αποφέρει, στις διάφορες εγκληματικές οργανώσεις που ήταν έτοιμες να την πουλήσουν σε όλη την Ευρώπη, τουλάχιστο 240 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, η ιταλική οικονομική αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση 2 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά, ενός φορτηγού και ενός SUV. Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, παράλληλα, επιχείρηση για την σύλληψη συνολικά 38 ατόμων στην Ιταλία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία και την Κολομβία, με την κατηγορία της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Η ιταλική οικονομική αστυνομία, σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές της Κολομβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακολούθησε 19 παραδόσεις ναρκωτικών κατά το τελευταίο έτος για να μπορέσει να συλλέξει τα πολύτιμα στοιχεία που επέτρεψαν την πραγματοποίηση της σημερινής επιχείρησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Απίστευτη ανατροπή σε καταγγελία για ενδοικογενειακή βία

ΗΠΑ: Αγοράκι 2 χρονών πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε