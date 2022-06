Οικονομία

Αδήλωτα τετραγωνικά: Παράταση για διορθώσεις και επιστροφή χρημάτων

Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, από το υπουργείο Εσωτερικών.

Περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης για τα αδήλωτα τετραγωνικά με νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η παράταση που δόθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2022 για την διόρθωση των τετραγωνικών ακινήτων αφορά και τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως και τις 23 Μαρτίου 2022, δηλαδή την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης σε νόμο της σχετικής διάταξης.

Τα χρηματικά ποσά που κατέβαλαν οι πολίτες, πέραν των οφειλομένων, θα επιστραφούν μετά από αίτησής τους.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση για τη διόρθωση των τετραγωνικών απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων από το σύνολο των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα καταβολής των τελών που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, σε 24 μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημερομηνία δήλωσης με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Με άλλη διάταξη καθορίζεται η 6η Απριλίου ως Ημέρα Θρακικού Ελληνισμού, εις μνήμην των θυμάτων της εξόντωσης των Ελλήνων της Θράκης, και ιδίως της Ανατολικής Ρωμυλίας, από το 1914 «η οποία προετοίμασε τις πρακτικές και πολιτικές, που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν κατά του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού».

Επίσης, καταργείται η δυνατότητα πρότασης - εισήγησης των επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων για την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί συζήτησης κατεπείγοντος θέματος το οποίο δεν εντάσσεται στην ημερήσια διάταξη και λήψης απόφασης επί αυτού πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, για λόγους ταχύτητας ο εφοδιασμός των διπλωματικών αρχών με ψηφοδέλτια για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού στον τόπο κατοικίας τους, προβλέπεται να γίνεται με φροντίδα των κομμάτων χωρίς ενδιάμεση παρέμβαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή Κανονισμού της ΕΕ (2019/788) για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, σύμφωνα με την οποία οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μέσω συλλογής υπογραφών να παρεμβαίνουν στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης. Δικαίωμα υπογραφής δήλωσης υποστήριξης έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Το υπουργείο Εσωτερικών ορίζεται αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή του συστήματος συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξη, ενώ παρέχει δωρεάν πληροφορίες και βοήθεια στις ομάδες διοργανωτών.

Τέλος, ορίζεται ότι το σύνολο των αρμοδιοτήτων των ΦΟΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) ασκείται μόνον από έναν φορέα, καθώς καταργείται η δυνατότητα σύστασης περισσότερων του ενός φορέα σε κάθε περιφέρεια, ενώ αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μη πρόβλεψης ειδικής ρύθμισης για τη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ στις περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου.

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης- Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» και θα βρίσκεται αναρτημένο στη Δημόσια Διαβούλευση έως τις 21 Ιουνίου.

