Life

“Velvet”: Η αυτοκρατορία “φτιαγμένη από βελούδο” στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα καθημερινή σειρά κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 κι έρχεται να προκαλέσει πάθη και συγκινήσεις.

Το «Velvet», μια αυτοκρατορία φτιαγμένη από βελούδο, αισθησιασμό και αποπλάνηση, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή από τη Δευτέρα 20 Ιουνίου στις 21:00, στον ΑΝΤ1!

Στο επίκεντρο της σειράς, εκτυλίσσεται η συγκλονιστική ιστορία αγάπης ανάμεσα στον πάμπλουτο κληρονόμο της αυτοκρατορίας των Galerias Velvet και μιας απλής μοδίστρας. Γύρω τους γεννιούνται περίπλοκες σχέσεις και ίντριγκες, καθώς μαίνεται ο πόλεμος για τη δόξα και το χρήμα.

Μαδρίτη 1950. Η μικρή Άννα χάνει τη μητέρα της και την κηδεμονία της αναλαμβάνει ο θείος της, ο οποίος εργάζεται σε έναν μεγάλο οίκο μόδας, την Γκαλερί VELVET. Η Άννα ξεκινά να εργάζεται εκεί ως μοδίστρα και γνωρίζει τον Αλμπέρτο, τον γιο του ιδιοκτήτη, που την ερωτεύεται παράφορα. Το φλογερό τους πάθος και η αγάπη τους θα βρεθούν αντιμέτωπα με τις προκαταλήψεις της εποχής. Οι δύο νέοι θα ρισκάρουν τα πάντα για τον έρωτα και θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια που θα βρεθούν στο δρόμο τους. Μέσα από τις δυσκολίες, η αγάπη τους θα δυναμώνει, η απειλή, όμως, να γκρεμιστεί η αυτοκρατορία της μόδας, θα στοιχειώσει τη ζωή τους…

Το «VELVET», από τους δημιουργούς της επιτυχημένης σειράς «Grand Hotel», είναι μια ισπανική παραγωγή εποχής, που αφηγείται τη μετάβαση από την haute couture εποχή στην pret-a-porter, όταν οι μεγάλοι σχεδιαστές άρχισαν να απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές και δημοφιλείς παραγωγές που γυρίστηκαν ποτέ στην Ισπανία, η οποία καθήλωσε στις οθόνες τους σχεδόν 5.000.000 τηλεθεατές.

#Velvet

«VELVET». Πρεμιέρα Δευτέρα 20 Ιουνίου και καθημερινά (Δευτέρα-Πέμπτη) στις 21:00.

Δραματική σειρά ισπανικής παραγωγής 2013

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ramon Campos,Gema R. Neira

ΠΑΙΖΟΥΝ: Paula Echevarria, Miguel Angel Silvestre ,Aitana Sanchez-Gijon, Manuela Velasco, Javier Rey ,Marta Hazas , Cecilia Freire, Adrian Lastra , Miriam Giovanelli, Jose Sacristan , Asier Etxeandia,Diego Martin, Amaia Salamanca,κ.ά.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Σκοτώθηκε νεαρός ντελιβεράς - Εκτοξεύτηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Καρκίνος: Πειραματική δοκιμή φαρμάκου εξαφάνισε την νόσο

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δελλατόλας: θυροκόλλησαν κλήτευση σε σπίτι που έμενα πριν 20 χρόνια (βίντεο)