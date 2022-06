Κόσμος

Σιρίν Αμπού Άκλεχ: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν ευθύνες για τον θάνατο της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου

Η δημοσιογράφος σκοτώθηκε ενώ κάλυπτε έφοδο του ισραηλινού στρατού σε καταυλισμό προσφύγων στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν υποσχέθηκε χθες Τρίτη να ζητήσει απόδοση ευθυνών για τον θάνατο της δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ, για τον οποίο αλληλοκατηγορούνται το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές αρχές.

Η Παλαιστίνια δημοσιογράφος, πολύ γνωστή συνεργάτιδα του δικτύου Αλ Τζαζίρα, που είχε επίσης την αμερικανική υπηκοότητα, σκοτώθηκε την 11η Μαΐου ενώ κάλυπτε έφοδο του ισραηλινού στρατού σε καταυλισμό προσφύγων στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στο περιθώριο της Συνόδου της Αμερικής, που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κλήθηκε να σχολιάσει την «παντελή απουσία συνεπειών» για το Ισραήλ, ιστορικό σύμμαχο της Ουάσιγκτον.

«Λυπάμαι, με όλο μου τον σεβασμό, δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη» τα γεγονότα της υπόθεσης, απάντησε ο κ. Μπλίνκεν.

«Επιδιώκουμε μια ανεξάρτητη έρευνα, αξιόπιστη. Όταν θα διενεργηθεί, θα ακολουθήσουμε τα γεγονότα, όπου κι αν οδηγούν. Είναι τόσο απλό», πρόσθεσε.

Ο κ. Μπλίνκεν, που συνομίλησε με την οικογένεια της ρεπόρτερ, ανέφερε επίσης ότι «τον θλίβει η απώλεια της Σιρίν. Ήταν σπουδαία δημοσιογράφος, Αμερικανίδα πολίτης».

Η δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα έγινε στόχος πυρών ισραηλινού στρατιώτη, συμπέρανε την 26η Μαΐου κορυφαίος παλαιστίνιος εισαγγελικός λειτουργός. Έρευνα του CNN επίσης υπέδειξε ότι για τον θάνατο της ρεπόρτερ ευθυνόταν ο ισραηλινός στρατός.

Οι ισραηλινές αρχές διέψευσαν τις κατηγορίες αυτές και λένε πως διενεργούν δική τους έρευνα. Θεωρούν ότι η Σιρίν Αμπού Άκλεχ μπορεί να χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα Παλαιστίνιου μαχητή ή κατά λάθος από ισραηλινό στρατιώτη.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν επιτόπου, κοντά στην ομάδα των δημοσιογράφων, που βρισκόταν σε ανοικτό χώρο πλάι στην είσοδο του καταυλισμού, δεν βρισκόταν κανένας παλαιστίνιος μαχητής.

Δεκάδες Δημοκρατικοί κοινοβουλευτικοί ζήτησαν να διενεργηθεί έρευνα από την αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία –το FBI– για να υπάρξουν αμερόληπτα συμπεράσματα σχετικά με τον θάνατο της δημοσιογράφου και το ποιος ευθυνόταν γι’ αυτόν.

