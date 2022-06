Οικονομία

Mεταβίβαση ακινήτων: Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκολύνεται η μεταβίβαση ακινήτων. Τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας. Βήμα προς βήμα η διαδικασία. Τι αλλάζει με τις οφειλές και πως θα εκδίδεται η ασφαλιστική ενημερότητα.

Πιο εύκολη και πιο γρήγορη γίνεται η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων, σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών στον ΕΦΚΑ, με ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατέθεσε το Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Yπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα».

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, για την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής, που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, ειδικά για τον σκοπό της μεταβίβασης ακινήτων, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βεβαιωμένες από το ΚΕΑΟ οφειλές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «ανοίγει έτσι ο δρόμος προς την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης οφειλής. Το αμέσως επόμενο διάστημα, η ηλεκτρονική υποβολή της χορήγησης βεβαίωσης οφειλών και η ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικού με την ταυτότητα της οφειλής. Έτσι, δεν θα απαιτούνται επισκέψεις στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και στο ΚΕΑΟ για την καταγραφή των οφειλών, την υποβολή αίτησης χορήγησης οφειλών και την έκδοση του πιστοποιητικού παρακράτησης οφειλής, όπως συμβαίνει, μέχρι τώρα. Η δυνατότητα για μεταβιβάσεις ακινήτων με έκδοση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού (μη ύπαρξης οφειλής ή πιστοποιητικού οφειλών με την ταυτότητα της οφειλής) θα επιταχύνει και θα διευκολύνει δραστικά την όλη διαδικασία προς όφελος των συναλλασσόμενων πολιτών».

Μεταξύ άλλων, με την ίδια τροπολογία:

Αντιμετωπίζονται θέματα σχετικά με την υλοποίηση - σε πιλοτική βάση - του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ» σχετικά με τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης, (που κρίνουν την ανάγκη παροχής της υπηρεσίας στους δικαιούχους), αλλά και την επιστημονική υποστήριξη των εν λόγω επιτροπών, μέσω της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, ενός νέου οργάνου που θα υπάγεται στον ΟΠΕΚΑ. Προβλέπεται επίσης η σύσταση Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος.

Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση από τον ΟΠΕΚΑ των έργων και δράσεων που εντάσσονται στα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους».