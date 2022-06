Κοινωνία

Μαθράκι: Συγκινούν ο μοναδικός μαθητής του νησιού και η μητέρα του

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο μικρός Τασούλης και η μητέρα του, δήλωσαν ότι δεν σκέφτονται καν την επιστροφή τους στη Θεσσαλονίκη.

Η κυρία Τζένη Γιαννοπούλου πήρε μια ομολογουμένως ασυνήθιστη απόφαση εν μέσω της πανδημίας και πήρε τον γιο της, τον μικρό Τασούλη για να πάνε να ζήσουν σε ένα μικρό νησάκι, το Μαθράκι απέναντι από την Κέρκυρα, εγκαταλείποντας τη Θεσσαλονίκη.

Ένα Βασικό πρόβλημα όμως ήταν ότι ο Τάσσος ήταν το μοναδικό παιδί του νησιού που βέβαια δεν είχε δασκάλα. Η κυρία Γιαννοπούλου έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και τελικά κατάφερε να εξασφαλίσει την έλευση μιας αναπληρώτριας δασκάλας από τη Βέροια, που ήρθε στο νησάκι αποκλειστικά για τον Τασούλη!

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο μικρός μαθητής είπε ότι θα ήθελε να έχει και άλλα παιδάκια για παρέα, αλλά αυτή την έλλειψη την αναπληρώνει η δασκάλα του που είναι και φίλη του, τονίζοντας ότι δεν θα ήθελε να φύγει για να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Η κυρία Γιαννοπούλου εξήγησε τους λόγους που ακολούθησε το δρομολόγιο Γερμανία – Θεσσαλονίκη – Μαθράκι, λέγοντας πως η ζωή μέσα σε 4 τοίχους και με καραντίνα δεν ήταν αυτή που ήθελε για το παιδί της. Δεν έκρυψε τους φόβους που είχε για την κοινωνικοποίηση του παιδιού, αλλά τελικά όπως είπε, το παιδί φαίνεται πως είναι πολύ πιο κοινωνικό στο μικρό νησί.

