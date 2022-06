Οικονομία

Τράγκας - Φλωράτος: να ανησυχούν κι άλλοι, αν υπάρχει συναίνεση σε απόκτηση παράνομης περιουσίας

Για υποθέσεις ανάλογες με αυτήν του Γιώργου Τράγκα μίλησε ο Θ.Φλωράτος στον ΑΝΤ1, εξηγώντας τη διαδικασία.

Για την υπόθεση του Γιώργου Τράγκα μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Θ.Φλωράτος, εξηγώντας πως, «όσοι υποβάλλουν πόθεν έσχες, υποβάλλουν και φορολογική δήλωση και Ε9».

Στο ερώτημα για το αν κάποιος που υποβάλλει πόθεν έσχες είναι υποχρεωμένος να δηλώνει περιουσία που έχει στο εξωτερικό, απάντησε «ΒΕΒΑΙΩΣ», εξηγώντας πως υποβάλλονται στη δήλωση εισοδήματα, ακίνητα και κεφάλαια που έχουν αποκτηθεί και στο εξωτερικό.

Όπως και στην περίπτωση Τράγκα, ο οποίος είχε περιουσία σε τρίτες χώρες, ο πρώην επικεφαλής της ΣΔΟΕ, ξεκαθάρισε πως, εκτός 4-5 «παραδείσων» όλες οι άλλες χώρες δίνουν στοιχεία, έστω και με καθυστέρηση. «Οι ΗΠΑ και η Γαλλία, δίνουν άμεσα στοιχεία», συμπλήρωσε.

«Η δήλωση πόθεν έσχες, περιλαμβάνει τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα», είπε, σημειώνοντας πως η σύζυγος θα πρέπει να αποδεχθεί την κάθε σελίδα του πόθεν έσχες του συζύγου της, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να το κάνει.

«Αυτοί που έχουν συναινέσει με την απόκτηση της περιουσίας, με μη νόμιμο τρόπο, θα πρέπει να ανησυχούν πολύ, γιατί όταν φτάσουμε στο σημείο να εξεταστούν, θα έχουμε στοιχεία», κατέληξε.





