Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η πρόβλεψη για το φάρμακο του καρκίνου και οι εντάσεις (βίντεο)

Η επιβεβαίωση της πρόβλεψης που έκανε προ εβδομάδων, έφερε συγκίνηση για την Λίτσα Πατέρα, στον "άερα" της εκπομπής "Το Πρωινό”".

Ο Ερμής που είναι η επικοινωνία σε τρίγωνο με τον Πλούτωνα, έφερε μεγάλες εξελίξεις στη ιατρική, με νέα έρευνα που δίνει πολλές ελπίδες για τη καταπολέμηση του καρκίνου του εντέρου. Τις ιατρικές αυτές εξελίξεις είχε προβλέψει η Λίτσα Πατέρα για 9-12 Απριλίου και με αυτό ξεκίνησε την ανάλυσή της για τα ζώδια.

Στη συνέχεια, είπε πως η σημερινή ημέρα έχει θετικό πρόσημο για τα περισσότερα ζώδια, ενώ καλό θα είναι να μη γίνονται περίεργες αλλαγές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εντάσεις.

Σημαντικές πληροφορίες θα έρθουν στο φως ενώ προσοχή χρειάζεται στα οικονομικά αλλά και επαγγελματικά ζητήματα.

Προβληματισμοί στις διαπροσωπικές σχέσεις, μπορούν να επιλυθούν με προσπάθεια, υπομονή και συζήτηση.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





