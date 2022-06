Πολιτική

Κορονοϊός - Παναγιωτόπουλος: Θετικός στον ιό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Σε αυτο-απομόνωση τέθηκε ο ΥΕΘΑ. Απο ποιον αντικαταστάθηκε στην συνάντηση με τον Βούλγαρο ομόλογο του, που επισκέπτεται την Αθήνα.

Θετικός στον κορονοϊό, εντοπίστηκε μετά από διενέργεια προληπτικού ελέγχου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Τον υπουργό, στη σημερινή του συνάντηση, με τον ομόλογό του από τη Βουλγαρία, θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022, κατόπιν διενέργειας καθιερωμένου προληπτικού ελέγχου, διεγνώσθη θετικός στο στέλεχος κορονοϊού Covid-19.Κατά την προγραμματισμένη σημερινή επίσημη επίσκεψη του ΥΠΑΜ της Βουλγαρίας κ. Ντράγκομιρ Ζάκοφ (Dragomir Zakov) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην υποδοχή και στις διμερείς συναντήσεις τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς».

