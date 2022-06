Life

Τζένιφερ Λόπεζ: Εκθαμβωτική μέσα στο εξαιρετικά αποκαλυπτικό φόρεμα της! (εικόνες)

Η εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της!

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Jennifer Lopez, καθώς έφτανε στην πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ της στο Netflix.

Η λατίνα σταρ περπάτησε με ένα τολμηρό μαύρο φόρεμα με διαφάνειες στο στήθος και τους γοφούς της, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Tribeca.

Η Jennifer Lopez πόζαρε με αυτοπεποίθηση για φωτογραφίες και έδειξε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα όλων των καθημερινών της προπονήσεων στο γυμναστήριο.

