Πολιτική

Οικονόμου για Ερντογάν: Τίποτα δεν μπορεί να πλήξει την εθνική μας κυριαρχία

Σε υψηλούς τόνους η απάντηση της Αθήνας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Οι χάρτες του ΥΠΕΞ με τις παράνομες και μονομερείς τουρκικές αξιώσεις.



«Ανιστόρητοι ισχυρισμοί και έωλα μυθεύματα δεν μπορούν ούτε να αμφισβητήσουν ούτε, πόσω μάλλον, να υποκαταστήσουν το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου για τις νέες δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας.

«Γενικότερα, τίποτα απολύτως και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να πλήξει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική μας κυριαρχία. Για αυτό καλούμε την Τουρκία να σταματήσει την τακτική των προκλήσεων και να αντιληφθεί ότι ο μόνος δρόμος είναι η υπεύθυνη και ειλικρινής συνεννόηση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του απόλυτου σεβασμού της κυριαρχίας», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από τη Σμύρνη, που βρίσκεται για την στρατιωτική άσκηση «EFES 2022», κλιμάκωσε την επιθετική ρητορική του προς την Αθήνα. «Δεν αστειεύομαι, μιλάω σοβαρά», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος λέγοντας ότι καλεί την Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν επέμεινε στη λύση δύο κρατών στην Κύπρο και είπε ότι θα συνεχίσουν τις γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει η ανταποκρίτιρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σε ομιλία του στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης Εφές 2022, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «κάποιοι Έλληνες πολιτικοί προσπαθούν να παραμείνουν στην ατζέντα με ρητορική που απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα ενώπιον μας ότι τέτοια θέματα είναι ευαίσθητα και μπορεί να έχουν τρομερές συνέπειες». «Για άλλη μια φορά, καλούμε την Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς και να ενεργήσει σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες. Δεν αστειεύομαι, σοβαρά μιλάω. Αυτός ο λαός είναι αποφασισμένος, θα ακολουθήσει. Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον κάνει τουριστικές αποβιβάσεις στα νησιά. Δεν μπορείς να φτάσεις πουθενά με αυτό», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Την ίδια ώρα, η απάντηση της Αθήνας στον αναθεωρητισμό που προβάλλει η Τουρκία του Ερντογάν, έρχεται μέσω των χαρτών με το status quo μετά τις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων.