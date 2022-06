Πολιτική

Ζώα συντροφιάς: Συγκροτείται ειδική γραμματεία για την προστασία τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο σκοπός της συγκρότησης της ειδικής γραμματείας που συστάθηκε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συγκροτείται, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Σκοπός της Ειδικής Γραμματείας είναι η παρακολούθηση και η απαρέγκλιτη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, που δημιουργήθηκε με τον ν. 4830/2021 για την προστασία των ζώων συντροφιάς και την εξασφάλιση της ευζωίας τους, καθώς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με αυστηρή τήρηση των κανόνων ευζωίας. Επίσης, σκοπός είναι η συγκρότηση ελεγκτικού μηχανισμού και η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, με στόχο: κανένα ζώο κακοποιημένο, κανένα ζώο αδέσποτο.

Επικεφαλής της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς αναλαμβάνει η κυρία Μαριάνθη Δημοπούλου, δικηγόρος, με επιστημονική εξειδίκευση και μακρά εμπειρία σε θέματα Δικαίου των ζώων.

Η Μαριάνθη Δημοπούλου είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στο Δίκαιο των ζώων, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα τους και καθηγήτρια στο μάθημα «Νομικά (II)» του Zero Stray Academy.

Συνεργάζεται με φιλοζωικά σωματεία και οργανισμούς σε όλη τη χώρα καθώς και με δήμους συμβουλευτικά σε θέματα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Είναι Auditor/ Lead Auditor, με γνώσεις στη Διαπραγμάτευση και με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources). Συμμετέχει στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία».

Ειδήσεις σήμερα:

“Φώφη Γεννηματά” – δωρεάν μαστογραφία: Με sms η ενημέρωση των δικαιούχων

EFES-2022: Η άσκηση των Τούρκων, η “απόβαση” σε νησί και ο Ερντογάν (βίντεο)

Άλκης Καμπανός: Τι δείχνει η έκθεση DNA για τη δολοφονία του