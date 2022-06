Life

“Άγριες Μέλισσες” – Νέα επεισόδια: Μεγάλες ανατροπές κι ένας θάνατος στο Διαφάνι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…



Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Δευτέρα 13 Ιουνίου - Επεισόδιο 129

Η παρέμβαση του Ζάχου στις προσπάθειες του Νικηφόρου και του Πέτρου να μάθουν ποιος πήρε τον πυροκροτητή είναι καίρια, παρά τις αντιρρήσεις της Ασημίνας που ξεκαθαρίζει τη θέση της. Ο Κωνσταντής ανακοινώνει μια δυσάρεστη απόφαση στη Δρόσω που καταρρακώνεται. Ο Λάμπρος με την παρότρυνση της Ελένης δέχεται, τελικά, να διδάξει στο σχολείο για τυφλά παιδιά. Ο Μελέτης πάει να πάρει πίσω την Κορίνα, ενώ ο Ακύλας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του για να γλιτώσει απ’ τη δίκη.

Τρίτη 14 Ιουνίου - Επεισόδιο 130

Η Δρόσω μαθαίνει την πρόθεση του Κωνσταντή και ανάμεσά τους ξεσπάει έντονος καυγάς. Η είδηση για την επίθεση στον Θανάση πέφτει σαν βόμβα και τους αναστατώνει όλους. Ο Κωνσταντής εξαφανίζεται κι όλοι ανησυχούν, ενώ ο εισαγγελέας δέχεται μια παράξενη επίσκεψη για μια ακόμα πιο παράξενη καταγγελία. Η απάτη του Δούκα, με τον ψεύτικο εκβιασμό, θα ξεσκεπαστεί με τον πιο απροσδόκητο τρόπο. Ο Θανάσης, μετά τον πυροβολισμό του, μπαίνει στο χειρουργείο και παλεύει για τη ζωή του. Θα τα καταφέρει;

Τετάρτη 15 Ιουνίου - Επεισόδιο 131

Ο θάνατος του Θανάση συγκλονίζει το Διαφάνι, ενώ όλοι είναι σίγουροι για την ενοχή του Ακύλα. Η Παγώνα καταρρακώνεται, ενώ ο Τόλλιας αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Η σχέση της Δρόσως και του Κωνσταντή αρχίζει να κλονίζεται ύστερα απ’ την εξαφάνισή του, αλλά και την επιθυμία του να παραδοθεί. Η Ζωή περνάει στην αντεπίθεση και καταφέρνει να διώξει τον Ακύλα απ’ το σπίτι. Ο εισαγγελέας Κουρτέσης παρουσιάζει στον Λάμπρο, τον Ζάχο και τον Πέτρο ένα παράτολμο σχέδιο για να οδηγήσει τον Ακύλα στη Δικαιοσύνη. Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή παίρνουν μια μεγάλη απόφαση που θα ταράξει τον Δούκα και τη Μυρσίνη.

Πέμπτη 16 Ιουνίου - Επεισόδιο 132

Όλοι είναι συντετριμμένοι μετά τον θάνατο του Θανάση και το χωριό βυθίζεται στη θλίψη. Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή αποφασίζουν να πουλήσουν την περιουσία τους, παρά τις προσπάθειες του Δούκα και της Μυρσίνης να τους αλλάξουν γνώμη. Ο Λάμπρος, ο Πέτρος και ο Ζάχος ακολουθούν την πρόταση του Κουρτέση και καταθέτουν όσα γνωρίζουν για τη δολοφονία των μελών της ΕΑΚ. Ο Ακύλας, ο Μελέτης, ο Ντούνιας, αλλά κι όλοι οι ένοχοι αυτής της υπόθεσης συλλαμβάνονται. Ήρθε η ώρα της δικαίωσης; Θα οδηγηθούν στη φυλακή;

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες.

Ακούστε τα ΝΕΑ συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link ή εικονίδια.

SOUNDIS: https://soundis.gr/podcasts/agries-melisses

SPOTIFY: https://bit.ly/melisses_spotifypodcast

APPLE PODCASTS: https://bit.ly/melisses_applepodcast

GOOGLE PODCASTS: https://bit.ly/GooglePodcasts_Melisses

#AgriesMelisses

Facebook: @agriesmelisses.ant1tv

Instagram: @agriesmelisses.ant1tv

Twitter: @melisses_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Κορκονέα: Η εισαγγελική πρόταση για τα ελαφρυντικά και οι εντάσεις

Άλκης Καμπανός: Τι δείχνει η έκθεση DNA για τη δολοφονία του

Τροχαίο: Σκοτώθηκε νεαρός ντελιβεράς - Εκτοξεύτηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Gallery