Φυλακές Μαλανδρίνου: έκρυψαν δέμα με ναρκωτικά και κινητά κάτω από φορτηγό τροφοδοσίας (εικόνες)

Πως προδόθηκε η παράνομη μεταφορά. Οι μαγνήτες και το “πλούσιο πακέτο”. Σε ποια άλλη φυλακή εντοπίστηκε κρατούμενος που είχε καταπιεί “μπαλάκια” με ναρκωτικά.

Οι ύποπτες κινήσεις κρατούμενου στο προαύλιο των φυλακών Μαλανδρίνου Φωκίδας, «πρόδωσαν» την προσπάθεια κάποιων από τους έγκλειστους και εξωτερικών συνεργών τους, να περάσουν μέσα στο Κατάστημα Κράτησης σημαντική ποσότητα ναρκωτικών, κινητά τηλέφωνα και φορτιστές, προσαρμοσμένα με μαγνήτες σε φορτηγό τροφοδοσίας.

Οι υπάλληλοι του καταστήματος κράτησης παρατήρησαν τις ύποπτες κινήσεις του κρατούμενου, την ώρα που μπήκε το φορτηγό τροφοδοσίας, πρωινές ώρες (09:40) της Τετάρτης και μετά από ενδελεχή έρευνα, εντοπίστηκε κάτω από το όχημα ένα χαρτοκιβώτιο, το οποίο είχε προσαρμοστεί με μαγνήτες.

Το κιβώτιο περιείχε 280 γραμμάρια ηρωίνης, 17 ναρκωτικά χάπια, 3 τρία κινητά τηλέφωνα και 3 τρία καλώδια USB φόρτισης κινητών τηλεφώνων.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Αλικαρνασσός: κρατούμενος είχε καταπιεί «μπαλάκια» με ναρκωτικά

Επίσης, μετά από πληροφορίες, το πρωί της Τετάρτης, συνελήφθη κρατούμενος ο οποίος επέστρεφε από πενθήμερη άδεια στο Κατάστημα Κράτησης Αλικαρνασσού.

Ο συλληφθείς είχε καταπιεί αυτοσχέδιες συσκευασίες (μπαλάκια), τα οποία θα απέβαλε και στη συνέχεια θα διακινούσε εντός του Καταστήματος Κράτησης. Ο κρατούμενος μετήχθη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου μετά από ακτινογραφία στην οποία υπεβλήθη, διαπιστώθηκε πως είχε καταπιεί 4-5 τεμάχια (μπαλάκια), τα οποία εντοπίστηκαν στο θώρακα.

Ο κρατούμενος, θα παραμείνει στο νοσοκομείο για λόγους ασφαλείας φρουρούμενος, ενώ ενδέχεται να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθούν οι συσκευασίες.

