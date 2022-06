Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την κατάσταση του ασθενούς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

«Ολοκληρώθηκε σήμερα από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ η μοριακή επιβεβαίωση και η περαιτέρω φυλογενετική ανάλυση του στελέχους που απομονώθηκε από ασθενή 59 ετών με πρόσφατο ταξίδι στην Πορτογαλία.

Η φυλογενετική ανάλυση επιβεβαίωσε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΥ και έδειξε ότι πρόκειται για στέλεχος Monkeypox που ανήκει στον κλάδο της Δυτικής Αφρικής (West African clade), το οποίο ανιχνεύεται σε κρούσματα στην Ευρώπη & ΗΠΑ και συνήθως προκαλεί ήπια και τελικά αυτοπεριοριζόμενη νόσο.

Ο ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, σε απομόνωση στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός».

Η επιδημιολογική διερεύνηση είναι σε εξέλιξη, όπως και η ιχνηλάτηση επαφών.

Έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι ιδιαίτερα χαμηλός και συνιστάται η τήρηση των γενικών κανόνων ατομικής υγιεινής».

