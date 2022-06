Πολιτική

Οικονόμου για Τουρκία: κανένας δεν μπορεί να πλήξει την εθνική κυριαρχία μας

Τι απαντά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην εντεινόμενη προκλητική ρητορική της Άγκυρας. Τι αναφέρει για την στάση της διεθνούς κοινότητας.

«Όσο περισσότερο απομονωμένος αισθάνεται από τη Διεθνή Κοινότητα και όσο περισσότερο αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα, ακολουθώντας αυτήν την εξωτερική πολιτική και αυτήν την πολιτική ενίσχυσής της σε όλα τα επίπεδα, αναβαθμίζει το κύρος της και ενισχύει την απήχηση των απόψεών της, τόσο ο κ. Ερντογάν αισθάνεται την ανάγκη να κορυφώσει αυτή την προκλητική ρητορική με ανιστόρητους ισχυρισμούς, με έωλους μύθους, που δεν μπορούν να βρουν απήχηση πουθενά και που δεν μπορούν να σταθούν απέναντι στις Διεθνείς Συνθήκες και το Διεθνές Δίκαιο», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου σε συνέντευξή του στον Ρ/Σ Alpha 989. «Ο Έρντογαν κάνει αυτό που κάνει, έχει τα δικά του εσωτερικά προβλήματα. Έχει επιλέξει το σύνολο της τουρκικής ηγεσίας να προκαλεί τη χώρα και να πλειοδοτεί σε χαρακτηρισμούς, απειλές, προκλήσεις απέναντι στην Ελλάδα», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζοντας ότι εμείς έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, τους συμμάχους στο πλευρό μας και έχουμε δυναμώσει σε όλα τα επίπεδα.

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε και να διαφυλάξουμε και την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και τη σταθερότητα και την ειρήνη και στην ευρύτερη περιοχή. Χρειάζεται ευθύνη, εθνική συσπείρωση», υπογράμμισε.

«Δεν θα αναγάγουμε σε θέμα εσωτερικής αντιπολίτευσης τις προκλήσεις από την Τουρκία. Πάντοτε είναι θετικό όταν οι Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί εκπέμπουν το μήνυμα ότι τίποτα και κανείς δεν μπορεί να απειλήσει την Ελλάδα», συμπλήρωσε.

«Είναι σωστό ο Ερντογάν να ξέρει ότι ο πολιτικός κόσμος είναι ενωμένος και ότι την Ελλάδα δεν μπορείς να την απειλείς. Αλλά, επειδή η πολιτική έχει συνέχεια, θα πρέπει οι δηλώσεις να χαρακτηρίζονται από ένα ενιαίο περιεχόμενο. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν παρασύρεται σε ακρότητες», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Έιπε επίσης μεταξύ άλλων ότι η Διεθνής Κοινότητα ξέρει πολύ καλά τι γίνεται και πως ο κόσμος έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι ο Ερντογάν θέλει συνεχώς να ανακατεύει τα πράγματα, να εγκαταστήσει μια πραγματικότητα δική του, όπως την έχει στο μυαλό του, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του Συνθήκες, Διεθνές Δίκαιο.

«Και αυτό για να μπορέσει σιγά-σιγά να χτίσει μια θεωρία αναθεωρητισμού. Αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από κανέναν πουθενά. Προφανώς, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τη χώρα μας, προφανώς δεν έχει καμία τύχη στο πεδίο, το γνωρίζουν άπαντες αυτό. Πρώτοι το γνωρίζουν οι Τούρκοι. Θυμίζω τις δηλώσεις του Μακρόν και του Σολτς και το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, που στην ουσία διατηρεί επ' αόριστον το πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας στην Ε.Ε., όσο συνεχίζει αυτή την τακτική στην Κύπρο και στο Αιγαίο», συνέχισε ο κ. Οικονόμου.

«Τίποτα και κανένας δεν μπορεί να πλήξει την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα πουθενά», διαβεβαίωσε ο κ. Οικονόμου σημειώνοντας πως κάνεις δεν πρόκειται να ανεχθεί δεύτερη εστία ή πληγή αναθεωρητισμού και επεκτατισμού πουθενά στον κόσμο, μετά από αυτά που έχουμε δει και με την επίθεση της Ρωσίας, του Πούτιν, στην Ουκρανία.

