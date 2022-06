Αθλητικά

Μπιλέλ Μπενχαμουντά: Σκόραρε και μετά σκοτώθηκε

Θλίψη στον διενθή ποδοσφαιρικό κόσμο, μετά την τραγική είδηση.

Σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό μετά την είδηση θανάτου του διεθνή ποδοσφαιριστή της Αλγερίας, Μπιλέλ Μπενχαμουντά.

Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός, έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα, μαζί με έναν φίλο του την Πέμπτη, καθώς επέστρεφε από φιλικό της χώρας του με το Κονγκό, στο οποίο μάλιστα είχε σκοράρει.

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής και ο συνοδηγός του εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Nous sommes tristes de vous annoncer aujourd’hui le deces du joueur de l’USMA Billel Benhammouda, des suites d’un accident de la route survenu hier soir apres le match des A’.



?????? ??? ???????? ???? ?????? ?? pic.twitter.com/iDvXoS5t8A — DZfoot (@DZfoot) June 10, 2022

Ο Μπενχαμουντά είχε αγωνιστεί μόνο στην πατρίδα του για τις USMM Χατζούτ - USM Αλγέρ και δυστυχώς δεν κατάφερε να κάνει το βήμα να αγωνιστεί στην Ευρώπη.

Allahou Akbar

L'international A' Billel Benhamouda est decede aujourd'hui suite a un accident de la route.

(??? ??? ???? ???? ??????) pic.twitter.com/8OvfAYb0pS — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) June 10, 2022

