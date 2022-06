Παράξενα

Χανιά: Ακυρώθηκαν πτήσεις λόγω... έλλειψης προσωπικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακοπές… δωρεάν για 614 επιβάτες



Τύχη είχαν μάλλον οι επιβάτες τριών πτήσεων από τα Χανιά με προορισμό τη Βρετανία καθώς απολαμβάνουν πλέον… δωρεάν διακοπές στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μόνο την Παρασκευή (10/6) ακυρώθηκαν τρεις αεροπορικές πτήσεις από τον αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω έλλειψης προσωπικού εδάφους στα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου κι έτσι οι επιβάτες των τριών πτήσεων πήραν παράταση στις διακοπές τους στα μαγευτικά Χανιά και μάλιστα… με έξοδα πληρωμένα από τις αεροπορικές εταιρείες.

Συγκεκριμένα, στις τρεις πτήσεις θα επέβαιναν 180, 220 και 214 επιβάτες, δηλαδή συνολικά 614 επιβάτες μένουν σε ξενοδοχεία στα Χανιά με όλα τα έξοδα της διαμονής τους πληρωμένα, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν πότε θα είναι σε θέση τα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου να δεχτούν τις εν λόγω πτήσεις.

πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: τα νέα αιτήματα στην ανακρίτρια, η κεταμίνη και το πόρισμα για Ίριδα και Μαλένα (βίντεο)

Power Pass: η πλατφόρμα για την επιδότηση έως 600 ευρώ - Οδηγός για τους δικαιούχους

Σφαγή του Διστόμου: η γυναίκα - σύμβολο και η ιστορική φωτογραφία της (βίντεο)