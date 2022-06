Κόσμος

Ουκρανία: Χολέρα στην Μαριούπολη - Δεκάδες παιδιά νεκρά στους τελευταίους βομβαρδισμούς

Τι αναφέρει η Γενική Εισαγγελεία για τα “χτυπήματα” στην περιοχή, που έχουν ρημάξει οι ρωσικές επιθέσεις. Πόσα παιδιά σκοτώθηκαν από τις 24 Φεβρουαρίου. Τι λέει ο Δήμαρχος για την επιδημία χολέρας.

Το γραφείο της γενικής εισαγγελέως της Ουκρανίας ανέφερε σήμερα ότι έχει λάβει γνώση για τον θάνατο ακόμα 24 παιδιών στη Μαριούπολη, το λιμάνι στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας που βρισκόταν υπό πολιορκία για εβδομάδες πριν το καταλάβουν ρωσικές δυνάμεις στα μέσα Μαΐου.

Συνολικά, το γραφείο της γενικής εισαγγελέως ανέφερε ότι τουλάχιστον 287 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Τουλάχιστον 492 έχουν τραυματιστεί.

«Κατά την καταγραφή ποινικών αδικημάτων, έγινε γνωστό ότι ακόμα 24 παιδιά πέθαναν στη Μαριούπολη, στην περιοχή του Ντονέτσκ, λόγω των αδιάκριτων βομβαρδισμών από τον ρωσικό στρατό», ανέφερε το γραφείο της γενικής εισαγγελέως σε ανάρτηση στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. «Τα στοιχεία δεν είναι τελικά, καθώς συνεχίζεται το έργο προκειμένου αυτά να εξακριβωθούν σε σημεία ενεργών εχθροπραξιών, σε προσωρινά κατεχόμενα και απελευθερωμένα εδάφη».

Ο Δήμαρχος της Μαριούπολης --που έχει καταστραφεί λόγω της πολιορκίας-- δήλωσε ότι στην πόλη έχει ξεσπάσει χολέρα, καθώς το αποχετευτικό δίκτυο δεν λειτουργεί και τα πτώματα αποσυντίθενται στους δρόμους.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι στοχοθετεί αμάχους και αρνείται τους ισχυρισμούς περί εγκλημάτων πολέμου σε αυτό που χαρακτηρίζει "ειδική στρατιωτική επιχείρηση", με στόχο την αποστρατιωτικοποίηση και την ‘αποναζιστικοποίηση’ της Ουκρανίας.

Νωρίτερα τον Ιούνιο, τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι πάνω από 250 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου και πέντε εκατομμύρια συνεχίζουν να βρίσκονται σε κίνδυνο.

